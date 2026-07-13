Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za posebne akcije i Bezbednosno-informativne agencije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. K. (22), F. D. (21), S. K. (20) i L. K. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Na snimku akcije koji je objavio MUP vidi se kako specijalci upadaju u stan i privode osumnjičene, stavljajući im lisice u više prostorija. Istovremeno, dvojica osumnjičenih uhapšena su tokom kontrole putničkog automobila, u kojem je pronađen pištolj sa municijom.



Kako je saopštio MUP, prilikom kontrole automobila u okolini Graničnog prelaza Mali Zvornik, u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla pištolj sa pripadajućim okvirom i pet metaka.

Istragom je, kako se sumnja, utvrđeno i da su osumnjičeni prethodno iz jedne porodične kuće u okolini Livna, u Bosni i Hercegovini, ukrali 66.245 evra i pušku marke "Brovning".

Na osnovu operativnih saznanja pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije, ukradena puška pronađena je u jednom stanu u okolini Zvornika.

Svoj četvorici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu