Delovi dokumenta bivšeg lidera palestinskog militantnog pokreta Hamasa Jahje Sinvara iz avgusta 2022. godine, ukazuju na pripreme za masovni napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kao i na očekivanja da bi Izrael u odgovoru mogao da upotrebi "čak i nuklearnu bombu", objavio je danas izraelski Kanal 12, pozivajući se na Centar za obaveštajne podatke i informacije o terorizmu "Meir Amit".

U dokumentu se navodi da bi Izrael u početku bio "iznenađen napadom i zapao u haos", nakon čega bi odgovorio "sredstvima i oružjem kojima raspolaže", uz ocenu da je "moguće da će upotrebiti čak i nuklearnu bombu". Napad je, prenosi Tajms of Izrael, opisan kao "kampanja života ili smrti", uz poziv na "narodnu operaciju povratka u sela i njihovo simbolično ponovno zauzimanje".

Prema dokumentu, plan je predviđao istovremeno probijanje granične ograde na 25 mesta, naspram 25 saobraćajnih čvorišta, uz angažovanje 2.500 boraca raspoređenih u odvojene, dobro obučene jedinice od po 100 pripadnika, sa ciljem zauzimanja tih lokacija. Sinvar je u dokumentu izneo i širi plan raspoređivanja ukupno 10.000 "dobro obučenih boraca".

Od toga je 2.210 bilo namenjeno za napade na 221 kibuc i manje naselje, 1.600 za osam većih naselja, 1.200 za gradove, a 2.000 za vojne baze, što je više od broja napadača koji su učestvovali u napadu 7. oktobra 2023. godine.

U dokumentu se, navodno navodi i da "niko ne zna opšti cilj plana". Dalje se navodi da je pripadnicima Hamasa naloženo da je cilj "proterivanje doseljenika zajedno sa njihovim automobilima", uz "prioritet ženama i deci", kao i da muškarce starosti od 17 do 50 godina treba uzeti za taoce.

Takođe je naređeno da se oduzmu svi mobilni telefoni i sva druga dokumenta koja žrtve imaju kod sebe.