Lavica ga je napala dok je hranio stoku, oborila na zemlju i skoro pola sata držala prikovanog svojim šapama, a izlaz iz naizgled bezizlazne situacije pronašao je na potpuno neočekivan način.

Incident se dogodio 6. jula u selu Garadžija, u okrugu Bavnagar. Prema navodima lokalnih medija, Kalubhaj Bogabhaj Gamara krenuo je da nahrani stoku kada ga je lavica iznenada napala s leđa. Zadobio je teške povrede ruke i noge, dok ga je životinja čvrsto držala na zemlji i nije pokazivala nameru da se udalji.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio uznemirujući snimak na kojem se vidi povređeni muškarac obliven krvlju, dok iznad njega stoji lavica, povremeno reži i pokazuje očnjake. Okupljeni meštani očajnički su pokušavali da mu pomognu, dozivali su ga, vikali i bacali kamenje prema životinji, ali niko nije smeo da priđe iz straha da će izazvati još žešći napad.

Tada je usledio potez koji je iznenadio sve prisutne. Shvativši da nema drugog izlaza, stočar je počeo polako da mazi lavicu, pokušavajući da je umiri. Prema izveštajima lokalnih medija, upravo je ta nesvakidašnja reakcija postepeno smanjila njenu agresiju, pa se životinja nakon gotovo 30 minuta sama povukla prema obližnjoj šumi.

Povređeni muškarac hitno je prevezen u bolnicu u Palitani, gde se i dalje oporavlja od teških povreda.

„Pošao sam da nahranim svoju stoku kada me je lavica iznenada napala s leđa i oborila na zemlju. Ugrabila me je za ruku i dugo nije htela da me pusti“, ispričao je Kalubhaj za lokalne medije.

Iz Uprave za zaštitu divljih životinja naveli su da su meštani počeli da viču čim su primetili prisustvo lava, zbog čega je životinja pokušala da pobegne, ali je tokom incidenta jedna osoba teško povređena.

Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na sve češće susrete ljudi i azijskih lavova u Gudžaratu. Poluostrvo Katijavar jedino je prirodno stanište ove ugrožene vrste na svetu, a prema procenama iz 2025. godine na tom području živi oko 891 azijski lav. Lokalni mediji upozoravaju da su napadi poslednjih meseci u porastu, a krajem juna jedna lavica usmrtila je petogodišnjeg dečaka u okrugu Amreli. Nakon najnovijeg incidenta, šumska služba pokrenula je potragu za životinjom koja je učestvovala u napadu.