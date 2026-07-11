Mnogi odlažu njihovo čišćenje jer veruju da je to dugotrajan i naporan posao, ali stručnjaci tvrde da uz pravi pristup može biti mnogo jednostavniji nego što mislite.

Način čišćenja zavisi od materijala od kojeg su roletne napravljene, ali i od toga koliko su zaprljane. Roletne u dnevnoj ili spavaćoj sobi uglavnom je dovoljno redovno brisati od prašine, dok one u kuhinji često zahtevaju detaljnije čišćenje zbog masnih naslaga.

Najtemeljnije čišćenje postiže se kada se roletne skinu, ali to nije uvek neophodno. Stručnjaci preporučuju da ih najpre očistite dok su i dalje na prozoru, koristeći krpu od mikrofibera, rukavicu za prašinu ili usisivač sa mekanim nastavkom.

Kod horizontalnih roletni najbolje je krenuti od gornje letvice i spuštati se ka dnu. Na taj način prašina neće padati na već očišćene delove. Vertikalne roletne brišu se odozgo nadole, letvicu po letvicu.

Ako na roletnama postoje masne ili tvrdokorne mrlje, pripremite rastvor od tople vode i nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova. Krpu od mikrofibera dobro ocedite, pa njome prebrišite svaku letvicu sa obe strane. Nakon toga obavezno ih osušite čistom suvom krpom kako biste sprečili pojavu tragova od vode.

Usisivač je posebno dobar izbor za drvene, platnene i ćelijske roletne. Pre čišćenja smanjite snagu usisavanja na minimum i koristite nastavak sa mekom četkom kako ne biste oštetili letvice. Kada završite jednu stranu, okrenite roletne u suprotnom smeru i ponovite postupak kako biste uklonili prašinu sa obe strane.

Stručnjaci upozoravaju i na nekoliko čestih grešaka. Nikada nemojte nanositi vodu na roletne pre nego što uklonite prašinu suvom krpom ili usisivačem, jer ćete tako samo razmazati prljavštinu. Drvene roletne ne bi trebalo prati vodom, već ih čistiti isključivo na suvo, dok sve oprane roletne treba vratiti u prvobitni položaj tek kada se potpuno osuše.

Uz nekoliko minuta redovnog održavanja, roletne mogu ostati čiste mnogo duže, a veliko generalno čišćenje više neće biti posao koji stalno odlažete.