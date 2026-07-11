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Ako ovako čistite roletne, samo razmazujete prljavštinu: Trik stručnjaka uklanja prašinu i masnoću mnogo brže
Roletne su među delovima doma na kojima se prašina najbrže skuplja, a zbog čestog dodirivanja na njima ostaju i otisci prstiju, masnoća i druge nečistoće.
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