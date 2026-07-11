Četrnaestogodišnja Marija M. preminula je u beogradskom Urgentnom centru od teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći u naselju Beli bagrem na Srebrnom jezeru.

Devojčica se nalazila na motociklu sa svojim dečkom Markom Đ. (17), koji je, prema tadašnjim navodima, usled velike brzine izgubio kontrolu nad dvotočkašem, sleteo sa puta i udario u ulaz restorana „Brka“. Oni su, kako se navodilo, bežali od njenog oca, koji je pokušavao da ih zaustavi svojim automobilom.

Kako je tada saznao „Alo!“, maloletni Marko iz sela Desine, koji je bio u emotivnoj vezi sa devojčicom iz Velikog Gradišta, u noći između utorka i srede upravljao je neregistrovanim motociklom. Iza njih se kretao „pežo“ kojim je upravljao devojčicin otac Dragoslav M. (48).

On je, prema tadašnjim informacijama, naizmenično palio kratka i duga svetla, pokušavajući da ih zaustavi, ali je mladić ubrzao. U trenutku kada su prolazili ispred restorana, zbog prebrze vožnje izgubio je kontrolu nad motociklom, sleteo sa puta i udario u ulaz restorana, pri čemu je devojčica pala sa motora.

Izvor blizak istrazi ispričao je tada da je otac devojčice bio ogorčen jer je saznao da mu ćerka zapostavlja školu kako bi sve više vremena provodila sa Markom.

„Te večeri se uplašio da je Marko hteo da je odvede svojoj kući i oženi se njom, pa je zbog toga jurio za njima svojim autom, pokušavajući da ih zaustavi“, naveo je izvor.

Nakon što je motocikl udario u restoran, uznemireni otac devojčice izleteo je iz automobila, pritrčao i počeo da tuče Marka. Mladić je ostao nepovređen zahvaljujući tome što je imao kacigu na glavi, za razliku od Marije.

Kada se situacija donekle smirila, Mariju su uneli u „pežo“ i krenuli ka Velikom Gradištu. Na putu su sreli sanitetsko vozilo, u koje je devojčica prebačena. U međuvremenu je stigao i njen brat Mario. Dok je sanitet pripremao Mariju za transport, otac i sin su, prema tadašnjim navodima, ponovo nasrnuli na maloletnika.

Devojčica je zbog teškog stanja tokom noći prebačena iz bolnice u Velikom Gradištu u Beograd, gde je, nažalost, podlegla povredama.

Protiv njenog momka Marka Đ. podneta je krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok je protiv njenog oca Dragoslava M. podneta prijava zbog nasilničkog ponašanja. Protiv Marijinog brata Marija, kao i protiv Markovog oca, vlasnika motocikla, podnete su prekršajne prijave.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, Marijin otac Dragoslav M. bio je razveden. Nakon razvoda, sin je pripao majci, a ćerka njemu, za koju je bio veoma vezan. Navodilo se i da je Dragoslav imao teško detinjstvo, da je napustio posao u „Elektromoravi“ i otvorio električarsku radnju kako bi svojoj deci omogućio bolji život.

Do tragedije došlo je 2013. godine.

BONUS VIDEO: