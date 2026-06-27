Dramatično! Kamion jedne poznate firme iz Rožaja sleteo je u provaliju duboku više od 50 metara, a višesatna drama koja je usledila završena je tek kasno u noć nakon što su spasioci uspeli da izvuku vozača zarobljenog ispod prevrnutog vozila.

Kako navodi sandzakdanas.rs, teška saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Kalica, na području opštine Petnjica, gde je kamion kompanije (ime poznato redakciji) iz zasad neutvrđenih razloga izgubio kontrolu, probio zaštitnu ogradu pored puta i survao se niz strmu liticu.

Prema prvim informacijama, vozilo je nakon pada završilo među stablima i stenama na nepristupačnom terenu, dok je vozač V. K. ostao priklješten ispod prevrnutog kamiona. Odmah nakon prijave nesreće na teren su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe iz Rožaja i Petnjice, koje su se suočile sa izuzetno zahtevnim uslovima rada.

Spasiocima je najveći problem predstavljala velika dubina provalije, nepristupačan teren i mrak, koji je u međuvremenu pao, zbog čega je čitava akcija bila izuzetno rizična. Uz pomoć reflektora, specijalne opreme i alata za spasavanje, ekipe su satima pokušavale da priđu prevrnutom kamionu i bezbedno oslobode vozača.

Dramatična akcija trajala je do kasno u noć i uspešno je završena oko 22.20 časova, kada je vozač konačno izvučen iz olupine. U spasavanju je učestvovala i jedna lokalna kompanija, koja je obezbedila dizalicu neophodnu za podizanje kamiona i olakšavanje izvlačenja povređenog muškarca.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa mesta nesreće koje najbolje svedoče o težini intervencije. Na njima se vide vatrogasci koji, osvetljavajući teren reflektorima, rade na strmoj padini dok se prevrnuti kamion nalazi duboko ispod kolovoza, zaglavljen između drveća i kamenja. Svaki pogrešan korak mogao je dodatno da ugrozi i spasioce i zarobljenog vozača, zbog čega je čitava akcija sprovedena uz maksimalan oprez.

Zasad nije saopšteno kakve je povrede vozač zadobio, niti u kakvom se zdravstvenom stanju nalazi nakon izvlačenja. Ipak, s obzirom na to da je preživeo pad kamiona u provaliju dublju od 50 metara i da je izvučen živ ispod prevrnutog vozila, mnogi ovaj događaj opisuju kao pravo čudo.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Očekuje se da će nadležni organi obaviti uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je kamion sleteo sa puta i završio u provaliji, kao i da li je do nezgode došlo usled tehničkog kvara, neprilagođene brzine ili nekog drugog faktora.

Sa brašnom propao 200 metara

Mi i dalje pamtimo sličnu nesreću u Srbiji, ali koja se, nažalost, završila tragedijom. Kamiondžija Milan P. (54) iz Pančeva poginuo je 2009. u teškoj saobraćajnoj nesreći na Iriškom vencu, kada je kamion natovaren brašnom sleteo sa puta i survao se oko 200 metara niz provaliju. Vozilo je pri padu rušilo stabla i potpuno se raspalo, a vozač je nastradao na licu mesta. Zbog nepristupačnog terena uviđaj je trajao do kasno uveče, dok policija utvrđuje da li su brzina ili gubitak kontrole doveli do tragedije.

BONUS VIDEO