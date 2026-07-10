Prema rečima potpredsednika Vlade i ministra finansija Siniše Malog, za ovu namenu biće izdvojeno 377,2 miliona evra, dok ukupna vrednost paketa mera za građane iznosi oko 600 miliona evra.

Pored jednokratne novčane pomoći, deo penzionera moći će da koristi turističke vaučere, dok su predviđeni i dodatni popusti na račune za električnu energiju.

Jednokratna pomoć podeljena u tri grupe

Visina pomoći zavisi od iznosa penzije, pa su penzioneri podeljeni u tri kategorije.

Penzije do 31.092 dinara

Najveću jednokratnu pomoć dobiće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 31.092 dinara. Ovom merom obuhvaćeno je nešto više od 459.000 ljudi, a svakome će biti isplaćeno po 35.000 dinara.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će ova sredstva predstavljati značajnu podršku penzionerima sa najnižim primanjima, posebno samačkim domaćinstvima i socijalno ugroženim građanima.

Penzije od 31.092 do 56.851 dinar

Drugu grupu čini 548.060 penzionera čija su primanja do nivoa prosečne penzije, koja je prema podacima za april iznosila 56.848 dinara.

Za njih je predviđena jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

Penzije iznad 56.851 dinara

Treća kategorija obuhvata 655.384 penzionera koji imaju penzije iznad proseka.

Njima će biti isplaćena jednokratna pomoć od 20.000 dinara.

Turistički vaučeri za više od 1,3 miliona penzionera

Pored novčane pomoći, država planira da podeli 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.

Pravo na njih imaće penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, što obuhvata više od 1,33 miliona korisnika.

Vučić je rekao da će ovog puta postupak dodele vaučera biti organizovan uz strožu kontrolu kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe. Vaučeri će moći da se koriste za boravak u banjama, planinskim centrima i drugim turističkim destinacijama u Srbiji.

Nastavljaju se popusti na račune za struju

Paket pomoći obuhvata i mere koje se odnose na troškove energije.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će biti produženo važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu, što znači da će socijalno ugrožena domaćinstva i dalje ostvarivati popuste od 20 do 40 odsto na račune za električnu energiju i gas.

Kako je naveo, penzioneri i borci zadržaće i dodatni popust od 1.000 dinara na račun za električnu energiju.

Isplata bi mogla da počne već početkom septembra

Prvobitno je bilo najavljeno da će jednokratna pomoć biti isplaćena krajem septembra ili početkom oktobra, ali je predsednik Vučić rekao da postoji mogućnost da isplata počne već početkom septembra ukoliko se nastavi povoljan trend punjenja državnog budžeta.

Prema njegovim rečima, prihodi države u junu bili su iznad planiranih, uključujući prihode od PDV-a i poreza na dobit, zbog čega postoji mogućnost da sredstva građanima budu isplaćena ranije od prvobitno planiranog.

Novi paket mera, prema najavama Vlade Srbije, namenjen je za gotovo tri miliona građana, dok će najveći deo sredstava biti usmeren upravo penzionerima sa najmanjim primanjima.

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