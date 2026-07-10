Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv V. K. (20) iz Novog Pazara zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov maloletni prijatelj D. V. (15). Istraga je pokrenuta i protiv S. J. (19), koji se sumnjiči za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, V. K. se sumnjiči da je u jutarnjim časovima 7. jula, u mestu Radaljica na planini Goliji, izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Obojica osumnjičenih saslušana su u prostorijama Višeg javnog tužilaštva, nakon čega je Višem sudu u Novom Pazaru podnet predlog za određivanje pritvora.

Prema nezvaničnim saznanjima, V. K. je policijski službenik, ali u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Nakon udesa podvrgnut je alkotestiranju, kojim je, kako tvrdi izvor upoznat sa istragom, utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola.

Tragedija se dogodila 7. jula oko 6.30 časova, kada je automobil u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa puta, udario u banderu i potom se prevrnuo.

U nesreći je život izgubio D. V. , koji je nedavno završio osmi razred osnovne škole. Prema nezvaničnim informacijama, tokom prevrtanja vozila ispao je iz automobila i zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Mladići su, kako se saznaje, krenuli ka Goliji, gde se održavala tradicionalna manifestacija „Sa Golije kolo se vije“. Planirali su da kampuju i provedu dan na planini, ali se njihovo putovanje završilo tragedijom pre nego što su stigli na odredište.

Za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja zaprećena je kazna zatvora od pet do 15 godina, dok je za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Alo/Kurir