Uigrana četvorka pljačkaša, S. A. (22), S. L. (20), B. V. (31) i D. R. (39), uhapšena je na delu u Paraćinu, čime je presečen njihov višemesečni pljačkaški pohod u kom su opustošili više od 30 firmi širom Srbije! Ova banda je harala od Subotice do Užica, tipujući isključivo građevinska stovarišta i tehničke preglede, a vlasnike poslovnih objekata oštetili su za višemilionske iznose.

Do spektakularnog hapšenja došlo je u koordinisanoj akciji pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za suzbijanje kriminala i više područnih policijskih uprava. Operativci su locirali i opkolili osumnjičene neposredno nakon što su izveli poslednju provalu u Paraćinu. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, banda je imala dobro razrađen način delovanja i jasnu podelu uloga, a na meti su im se nalazile isključivo privatne firme i privredni objekti koji tokom noći nisu bili pod stalnim nadzorom.

Istražitelji sumnjaju da su lopovi pažljivo birali lokacije, danima osmatrali mete i pratili navike zaposlenih pre nego što bi krenuli u akciju pod fantomkama. Po nalogu nadležnog javnog tužilaštva, svoj četvorici je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu za serijsku tešku krađu biti privedeni na saslušanje.

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