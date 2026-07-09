Radnica jednog supermarketa na Floridi mislila je da je pronašla jednostavan način da se domogne novca, ali je njena neobična prevara brzo otkrivena.

Prema navodima istražitelja, ona nije prodavala grebalice kupcima, već je uzimala listiće, proveravala ih i zadržavala samo one koji su donosili dobitak.

Uzela više od 900 srećki

Kako prenosi The Palm Beach Post, 45-godišnja radnica lanca supermarketa Winn-Dixie uhapšena je 23. juna zbog sumnje da je ukrala više od 900 srećki.

Istražitelji tvrde da je na taj način prisvojila dobitke čija se ukupna vrednost procenjuje na gotovo 40.000 američkih dolara, odnosno oko 34.000 evra.

Listiće proveravala pomoću aplikacije

Prema policijskim navodima, radnica je srećke uzimala iz prodajnog prostora, ali i iz sefa koji se nalazio u kancelariji uprave prodavnice.

Navodno je koristila aplikaciju za lutriju na svom telefonu kako bi proverila svaki listić. One koji nisu donosili nagradu bacala je, dok je dobitne zadržavala za sebe.

Prevara otkrivena zahvaljujući kamerama

Slučaj je razotkriven nakon pregleda snimaka nadzornih kamera.

Kada je jedan od nadređenih suočio radnicu sa sumnjama, ona je, prema navodima iz istrage, napustila prodavnicu i tom prilikom rekla:

"Uradite ono što morate."

Nakon toga protiv nje je pokrenut postupak.

Preti joj do 30 godina zatvora

Radnica je optužena za tešku krađu i organizovanu prevaru.

Ukoliko bude proglašena krivom, mogla bi da dobije kaznu zatvora do 30 godina. Sud joj je odredio kauciju od 20.000 dolara po svakoj tački optužnice, a zabranjen joj je i ulazak u prodavnice lanca Winn-Dixie.

Kada igra na sreću postaje problem?

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odnosa ljudi prema igrama na sreću.

Dok mnogi povremeno kupuju lutrijske listiće ili grebalice iz zabave, kod pojedinih osoba takvo ponašanje može prerasti u ozbiljan problem.

Stručnjaci upozoravaju da patološko kockanje može dovesti do:

gubitka kontrole nad ponašanjem,

finansijskih poteškoća,

problema u porodičnim odnosima,

zanemarivanja svakodnevnih obaveza.

Zavisnost od kockanja smatra se stanjem koje može da se leči, a pravovremeno traženje pomoći može biti ključno za sprečavanje težih posledica.