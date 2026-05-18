Zbog incidenta u avionu let iz Australije za SAD je preusmeren na Tahiti.

Incident se dogodio u avionu koni je poleteo iz Melburna za SAD i šokirao i članove posade i putnike

Svi su priskočili u pomoć stjuardesi nakon navodnog napada koji se dogodio dok je avion bio u vazduhu. Snimak putnika, koji je postavljen na društvene mreže, prikazuje čoveka kako izlaži iz toaleta, tetura se i vezuje kaiš na pantalonama.

Na pitanje stjuardese da li je pušio travu, putnik počinjeda psuje osoblje i putnike. U videu se čuje član posade koji se obraća putniku: „Molimo vas da se lepo ponašate i da pazite šta govorite". Putnik je rekao da je hteo samo da zapali cigaretu, a osoba koja je snimila video tvrdi da je putnik bio pijan.



Avion je zatim preusmeren ka Papeteu, glavnom gradu Francuske Polinezije, gde se lokalna policija ukrcala u avion i uhapsila putnika koji se nedolično ponašao.

U jednom trenutku, uhapšeni putnik je na podu, vezan. Kompanija je navela da mu je odmah zabranjeno da putuje njihovim avionima. "Ne tolerišemo ni najmanje uznemirujuće ili preteće ponašanje na našim letovima“, izjavio je portparol australijskog prevoznika.

Pošto su rezervoari dopunjeni, avion je nastavio svoj let ka Dalasu, gde je sleteo sa zakašnjenjem, piše Daily Star.