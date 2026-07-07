Ibrahim Jahić, otac pokojne Aldine Jahić, koju je Anis Kalajdžić ubio iz vatrenog oružja, bio je prvi svedok Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona na početku današnjeg glavnog pretresa u Kantonalnom sudu u Mostaru.
U svom emotivnom svedočenju, odgovarajući na pitanja kantonalne tužiteljke Vesne Pranjić, koja zastupa tužilaštvo, Jahić je rekao da njegova ćerka, koja je bila izuzetno uspešna u mnogim oblastima, nije ništa krila od roditelja, pa ni činjenicu da je započela vezu sa Kalajdžićem.
Predstavila ga je, rekao je, kao fudbalskog sudiju koji radi na benzinskoj pumpi i čiji je otac trener „Veleža“.
Savetovao je ćerki da pita za njega i njegovu porodicu. Naveo je da mu je pokazala njegovu fotografiju i da mu se ne sviđa Kalajdžićeva slika.
- Moje Aldine više nema... Nikakva kazna na ovom svetu je ne može vratiti. Prihvatio sam to, nosim se s tim i nosiću se dok sam živ... Ali ne mogu da prihvatim činjenicu da ju je neko jurio mesec i po dana ulicama Mostara, pretio joj, tukao je, i na kraju je ubio. Ne mogu da prihvatim činjenicu da je ovih 128 metara koje je pretrčala... Bila je toliko inteligentna da je u tome napravila tri, četiri poziva, ali znam koliki je strah imala kada je videla oružje, jer ga je mrzela u životu. Strah, strah je bio ogroman... Ja samo tražim pravdu, pravdu! Ako spasemo samo jednu osobu, nečije dete, kroz ovaj postupak, suđenje, presudu, kaznu, uspeli smo... Neka sve bude po zakonu, tražim samo maksimalnu kaznu, sve po zakonu, ništa drugo - rekao je, između ostalog, Jahić, prenosi Avaz.
Nije prihvatio izraze saučešća koje mu je u njegovo ime i u ime porodice Kalajdžić izrazio advokat Ibro Bulić, branilac optuženih, rekavši da je za to prekasno, jer to do sada nisu učinili.
Optuženi je takođe iskoristio svoje pravo da postavi pitanja svedoku, koji je u početku izrazio bol i žaljenje, kako je naveo, zbog onoga što se dogodilo, a na njegovo obraćanje u kojem je, između ostalog, rekao da bi voleo da vrati vreme, reagovao je tužilac Pranjić, a njegovo svojevrsno priznanje prekinulo je Sudsko veće, upućujući ga da postavlja pitanja.
Međutim, većinu njegovih pitanja upućenih Jahiću, a kasnije i svedokinji Macić, drugoj bivšoj devojci, tokom višečasovnog saslušanja, zabranio je predsednik veća Darko Zovko.
Tokom svedočenja, oštećena Macić je govorila o tome kako ga je u dva navrata prijavila policiji jer joj je uputio ozbiljne pretnje da će joj ugroziti život dok su bili u vezi.
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