Džen Gomez (42) sa Floride postala je viralna na TikToku nakon što je objavila niz saveta za zaštitu doma od provalnika, tvrdeći da govori iz ličnog iskustva.

Kako kaže, godinama je provaljivala u kuće i upravo zato zna šta najviše odbija napadače — ali i šta vlasnici rade potpuno pogrešno.

"Ako dođu noću, došli su po vas"

Njena najjezivija rečenica munjevito se proširila društvenim mrežama:

„Ako vam provale u kuću preko dana, verovatno su došli po stvari. Ako dođu noću, došli su po vas.“

Upravo ta izjava izazvala je buru reakcija i hiljade komentara ljudi koji priznaju da su se ozbiljno uznemirili nakon gledanja snimka.

Savetuje lampe po celoj kući

Džen tvrdi da je jedno od najvažnijih oružja protiv provalnika — iznenađenje.

Zato savetuje:

lampe sa senzorom pokreta

jaka svetla u hodnicima i stepeništima

alarme sa trepćućim svetlima

buku koja privlači pažnju komšija

Kako navodi, mnogi provalnici odustanu kada shvate da mogu biti primećeni.

Posebno upozorenje za mobilni telefon

Ona upozorava ljude da odmah provere opcije za hitne slučajeve na telefonu.

Prema njenim rečima, mnogi ne znaju da:

telefon može automatski poslati lokaciju policiji

hitan poziv može biti aktiviran bez razgovora

adresa može biti povezana sa SOS opcijama

"Držite se višeg sprata"

U slučaju da provalnik ipak uđe u kuću, savetuje:

odmah pozvati policiju

aktivirati sva svetla i alarme

koristiti alarm automobila

decu odvesti na sigurno

Kod kuća na sprat preporučuje povlačenje na viši nivo objekta, dok za prizemne kuće savetuje što brži izlazak kroz najbliži prozor.

Internet podeljen: "Jezivo, ali korisno"

Dok jedni tvrde da su saveti korisni i realni, drugi priznaju da ih je video potpuno uznemirio.

Komentari poput:

„Neću više mirno spavati“

„Ovo zvuči kao horor film“

„Najjeziviji TikTok koji sam gledao“

preplavili su društvene mreže.

Džen na kraju poručuje da se nada da niko nikada neće morati da primeni ove savete u stvarnoj situaciji.