Letovanje iz snova u Grčkoj može vrlo lako da se pretvori u pravi haos ako na trenutak izgubite oprez. Iako je broj krađa i obijanja automobila poslednjih godina manji, lopovi i dalje vrebaju turiste, a posebno vozila sa stranim tablicama puna kofera i vrednih stvari.

Najčešće udaraju odmah po dolasku u Grčku ili pred povratak kući, kada su automobili prepuni prtljaga, dok turisti prave pauzu u marketima, tržnim centrima ili na plažama.

Lopovima treba samo trenutak

Prema iskustvima turista i podacima grčke policije, krađe iz automobila traju svega nekoliko sekundi. Lopovi najčešće:

razbijaju manje bočno staklo

obijaju bravu

koriste uređaje za otključavanje bez tragova nasilja

kradu stvari iz gepeka dok su vlasnici u kupovini ili na plaži

Posebno su ugroženi automobili stranih registracija, naročito oni puni kofera, tehnike i dokumenata.

Novi trik lopova: Auto ostane otključan, a da toga niste ni svesni

Sve više turista prijavljuje takozvani „nenasilni ulazak“ u vozila. Lopovi koriste uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja, pa vozač misli da je zaključao automobil, dok vrata zapravo ostanu otvorena.

Na taj način brojne porodice ostajale su bez telefona, garderobe, kofera i skupocene opreme, bez ikakvih tragova obijanja.

Zbog toga se savetuje:

da posle zaključavanja obavezno proverite vrata rukom

da vredne stvari ne ostavljate ni u gepeku

da obratite pažnju na sumnjive osobe na parkingu

Ovo su „crne tačke“ u Grčkoj

Lopovi dobro znaju gde turisti najčešće prave pauze nakon prelaska granice. Kao najrizičnije lokacije izdvajaju se:

veliki marketi i tržni centri u Solunu

otvoreni parkinzi oko Bele kule i trga Aristotelis

parking prostori kod popularnih plaža na Halkidikiju i Tasosu

aquapark Waterland i veliki beach barovi

Među najčešće pominjanim plažama su Orange Beach, Tigania, Paradise, Kavourotripes, kao i Aliki i Paradise na Tasosu.

Poseban oprez kod Zejtinlika

Turisti iz Srbije godinama upozoravaju na krađe u blizini Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu. Više porodica prijavilo je obijanje vozila upravo na parkingu pored groblja.

Preporuka je da se izbegava parking odmah uz Zejtinlik, već da se vozilo ostavi na bezbednijem mestu ili u garaži, naročito ako je automobil pun stvari.

Najveća greška koju turisti prave

Mnogi putnici odmah po ulasku u Grčku svraćaju u velike markete dok im je automobil prepun pasoša, novca, garderobe i tehnike. Upravo tada najčešće dolazi do krađa.

Ako već morate u kupovinu odmah po dolasku, savet je da jedna osoba ostane pored automobila i da kofere nikako ne ostavljate na vidljivom mestu, piše Kurir.rs.

Pravila koja mogu da vam sačuvaju letovanje

Ne ostavljajte ništa na sedištima, čak ni praznu torbu ili naočare

Posle zaključavanja proverite da li su vrata zaista zaključana

Po mogućstvu koristite fizičko zaključavanje ključem

Vikendom budite dodatno oprezni zbog većih gužvi i smena turista

Šta ako vam obiju automobil?

Ako primetite krađu ili obijanje:

ne pomerajte stvari u vozilu

odmah pozovite grčku policiju na broj 100

uzmite policijski zapisnik zbog osiguranja i dokumenata

U slučaju krađe kartica, odmah kontaktirajte banku i blokirajte ih, a ukoliko vam nestane pasoš, sa policijskom potvrdom javite se ambasadi ili konzulatu Srbije u Grčkoj.