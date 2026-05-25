I pored toga što je u kratkom vremenskom periodu Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo 16 saopštenja za javnost u vezi sa istragom koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu „27“ i tri apela da se u javnosti ne šire netačne i neproverene informacije, pojedini predstavnici medija to i dalje čine.



VJT u Beogradu smatra da je širenje paušalnih i neproverenih informacija koje zalaze u domen senzacionalizma usmereno na ometanje istrage.

U istrazi postupaju tri javna tužioca i zajedno sa drugim nadležnim organima prikupljaju se svi relevantni dokazi koji će doprineti punom rasvetljavanju svih okolnosti pomenutog krivično-pravnog događaja.



U tom smislu ukazujemo i da će finansijska istraga biti sprovedena u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a ne po željama pojedinaca.



Više javno tužilaštvo ponovo poziva javnost da se uzdrži od komentarisanja predmeta i spekulacija koje ulaze u domen senzacionalizma.

Ovim povodom reagovao je i MUP, njihovo saopštenje pročitajte OVDE.