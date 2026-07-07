Uprkos svom „padu“, SAD i dalje ostaju globalni hegemon, a njihovo potcenjivanje bi moglo biti „fatalna greška“, izjavio je Dženg Jongnjen, dekan Škole za javnu politiku na Kineskom univerzitetu u Hong Kongu, prema pisanju Saut Čajna Morning Post.

„Sjedinjene Države ostaju hegemon u opadanju. Čak i u svom relativnom slabljenju, zadržavaju svoju hegemoniju jer nijedna nacija ili sila trenutno nije sposobna da ih zaista zameni“, izjavio je Dženg Jongnjen.

On je napomenuo da postoji „velika razlika“ između pada Sjedinjenih Država i njihove „zamene“ kao globalnog hegemona. Ideja da bi Sjedinjene Države mogle biti prevaziđene u ovoj ulozi „ostaje čisto hipotetička“. Naučnik je objasnio da je to zbog dominacije dolara, vojne superiornosti i prednosti u novim tehnologijama.

Dženg veruje da se američka hegemonija „transformiše i modernizuje“ ka dominaciji u svemiru, sajber prostoru i tehnološkim standardima. Vašington „ne mari nužno“ za teritorijalnu kontrolu, već gradi novu hegemoniju zasnovanu na tehnologiji, održavajući prednost u algoritmima, računarskoj snazi i čipovima, objasnio je naučnik.

Sjedinjene Države će činiti više od 55 odsto globalnog tržišta veštačke inteligencije 2025. godine, prema podacima Međunarodne korporacije za podatke, izveštava kineski list.

Priče o padu SAD, prema kineskim novinama, intenziviraju se jer predsednik Donald Tramp „uništava globalni poredak“: preti saveznicima, povlači se iz međunarodnih organizacija i ne uspeva da reši sukob sa Iranom.

Prema podacima „Galupa“, Kina je prvi put za skoro 20 godina prevazišla SAD po rejtingu odobravanja – 36 odsto prema 31 odsto.

Američki državni sekretar Marko Rubio nazvao je Kinu glavnim geopolitičkim izazovom za SAD, dok je odnose sa Pekingom naveo kao jedne od najvažnijih za Vašington.

„Naši interesi će se sukobiti sa njihovim. Da bismo izbegli ratove i održali mir i stabilnost u svetu, moraćemo da upravljamo ovim procesima“, izjavio je.

Sredinom maja, kineski i američki lideri Si Đinping i Donald Tramp sastali su se. Nakon državne posete, Tramp je govorio o „fantastičnim sporazumima“ koje su postigli.