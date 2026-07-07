Konferencija je počela u Palati Srbija, danas u 12.00 časova, a svečano ju je otvorila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk.

Biće održan i panel predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na temu "Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji", najavljeno je iz Skupštine Srbije.

Na Konferenciju učestvuju i ministar evropskih integracija Nemanja Starović, zamenica šefa EU Delegacija u Srbiji Plamena Halačeva, predsednik gruzijskog parlamenta Šalva Papuašvili, potpredsednik Sobranja Severne Makedonije Antonio Milošoski, član parlamenta Moldavije Igor Grosu, predsedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj, generalni sekretar Skupštine Crne Gore Boban Stanišić, potpredsednica Skupštine Albanije Klodijana Spahiju i šef Misije OEBS-a u Srbiji Marcel Peško. Prisustvuju i ambasadori Španije, Francuske, Finske, Kipra, Irske, Bugarske, Belgije, Grčke, Ukrajine i Albanije u Srbiji.

Ana Brnabić otvorila konferenciju

Prva se učesnicima obratila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić koja je naglasila da je ovo prvi put u istoriji da se predsednici parlamenata EU kandidata sastaju u ovakvom formatu.

- Ova konferencija nije nastala slučajno, naglasila je Brnabić, koja je dodala da se ne okupljamo zato što smo isti nego zato šro verujemo da možemo da budemo jedni drugima partneri i da razmenjujemo iskustva.

- Zahvaljujemo predsedniku Vučiću na podršci ovoj inicijativi!, rekla je Brnabić koja se pre toga zahvalila predsedniku ukrajinskog parlamenta Ruslanu Stefančuku.

- Pre svega želim svim našim gostima da poželim dobrodošlicu u Beograd, u našu Srbiju. Meni je zaista velika čast što danas, zajedno sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine, Ruslanom Stefančukom, imam priliku da otvorim inauguralnu konferenciju predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

- Ovo nije, ili se ja bar nadam, da neće biti samo još jedna u nizu međunarodnih konferencija. Nadam se da mi danas postavljamo temelje jednog potpuno novog formata saradnje među našim parlamentima, parlamentima država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. I važno mi je da istaknem da je ovo prvi put ikada da predsednici parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pokreću zajedničku inicijativu za uspostavljanje redovnog formata saradnje. Mislim da je ovo izuzetno snažna poruka političke zrelosti, odgovornosti i spremnosti da, pored, naravno, podrazumeva se, sopstvenih reformi u našim zemljama, gradimo i međusobno partnerstvo.

- Ova konferencija nije nastala slučajno, ona je plod i rezultat dugotrajnog dijaloga i promišljanja, i zajedničkog uverenja da parlamenti imaju odgovornost da preuzmu aktivniju ulogu u jačanju saradnje među državama kandidatima. Bliža saradnja država kandidata predstavlja važan doprinos procesu evropskih integracija, i upravo je to cilj koji smo zajednički postavili, i to je cilj inicijative koju smo pokrenuli mi, pre svega kao Narodna skupština Republike Srbije i Vrhovna Rada Ukrajine, i velika zahvalnost svim ostalim parlamentima što su prihvatili i pridružili se ovoj inicijativi. Naše države nalaze se u različitim fazama procesa pristupanja, mi imamo različita iskustva, što je prirodno i normalno. Suočavamo se sa različitim izazovima, suočavamo se sa veoma različitim političkim okolnostima, i upravo zato ova konferencija ima poseban značaj. Mi se ne okupljamo zato što smo isti, već se okupljamo zato što verujemo da možemo da budemo jedni drugima partneri, da možemo da budemo jedni drugima podrška, i da možemo da učimo jedni od drugih i razmenjujemo iskustva.

- Parlamenti nisu samo institucije koje usvajaju zakone; oni su mesto, prvenstveno mesto demokratskog dijaloga, mesto političke odgovornosti i mesto gde reforme dobijaju svoj demokratski legitimitet. Bez snažnih parlamenta nema snažnih demokratskih institucija, a bez snažnih institucija nema uspešnih evropskih integracija. I meni je posebno drago, kao što možete da zamislite, što upravo iz Beograda, iz Srbije, danas započinjemo ovaj novi format saradnje kao zajedničku inicijativu Srbije i Ukrajine. I naš cilj, ponavljam, nije samo da danas razgovaramo; naš cilj je da uspostavimo saradnju koja će trajati, da se okupljamo redovno, da razmenjujemo iskustva i da pokrećemo zajedničke inicijative, i podrazumeva se takođe zajedničke inicijative ka partnerima u Evropskoj uniji, da izgradimo trajnu mrežu saradnje predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ja želim, na početku ove konferencije, da posebno zahvalim predsedniku Vrhovne Rade Ukrajine, Ruslanu Stefanjuku, na partnerstvu i odličnoj saradnji u pokretanju ove inicijative, i da takođe od sveg srca zahvalim našem predsedniku, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, na podršci ovoj inicijativi, zaista od samog početka, kada smo prvi put pričali o ovome, i što je prihvatio da svojim obraćanjem uveliča otvaranje današnje konferencije, zaključila je Brnabić otvorivši konferenciju.

Obraćanje predsednika ukrajinske Vrhovne rade Stefančuka

Šef ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk zahvalio se na dobrodošlici i podsetio na posetu Ane Brnabić Kijevu prošlog novembra rekavši da je to bio izuzetan čin hrabrosti.

Stefančuk je naglasio da ni Srbi, ni Ukrajinci nisu mali Rusi, te dodao da EU kandidati nisu rivali nego partneri, podsetivši da je od prijema Hrvatske u EU, kao poslednje, prošlo već 13 godina.

Obraćanje predsednika Vučića

- Ponosan sam što ste gosti Srbije. Nedavno sam bio u gruzijskom parlamentu, mnogo toga naučio o našim vezama, odnosima. Mi ne smemo da budemo konkutenti već partneri. Na žalost, mi smo na zapadnom Balkanu uvek bili podeljeni, radili nešto što nam je nešto rekao da uradimo. Zato smo uvek davali priliku svima da nas zavađaju. Ja nisam optimista po pitanju brzog članstva u EU za sve nas - kazao je Vučić.

-Ne mislim da EU u narednih nekoliko godina može da donosi odluke o proširenju, ali to nije razlog da ne sprovodimo važne reforme. Ja mislim da je inače besmisleno ako je Srbija član Unije, a da to nije Severna Makedonija ili BiH. Kada sam predlagao da svi zajedno imamo priliku da budemo deo jedinstvenog tržišta, to je imalo smisla. Mi još nismo uspeli da se oslobodimo svih naših razlika iz 90-ih. Za nas je veoma važno da ostvarujemo svaku vrstu saradnje sa svim zemljama koje su na evropskom putu. Verujem da možemo da ukažemo na naša iskustva i da naučimo od naših prijatelja. Kod nas u Srbiji je bio vrhovno zlo Hitler, teško da ćemo da se usaglasimo da je to bio Staljin - kazao je Vučić.

Zajednička inicijativa

Kako je navedeno, Beogradska konferencija, kao zajednička inicijativa Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne rade Ukrajine, odlična je prilika za razmenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom evropskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinhronizovano delovanje na putu ka članstvu.

Na konferenciji će se razgovarati i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata.