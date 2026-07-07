Njegovo buđenje iz dugotrajnog stanja bez svesti iznenadilo je lekare, oduševilo njegovu porodicu i privuklo pažnju naučnika širom sveta.

Ono što je usledilo nakon otvaranja očiju bilo je jednako emotivno kao i samo buđenje. Njegove prve izgovorene reči zauvek su ostale u sećanju najbližih.

Prva reč koju je izgovorio bila je "mama"

Prema svedočenju lekara, Volis je najpre izgovorio reč „mama“, a zatim „Pepsi“ i „mleko“.

Njegova majka Enđili Volis kasnije je priznala da je od šoka i sreće pala na pod kada je čula glas svog sina posle gotovo dve decenije.

Za porodicu, koja nikada nije odustala od nade, taj trenutak predstavljao je pravo čudo.

Sve je počelo posle teške saobraćajne nesreće

Drama koja je promenila njegov život dogodila se u julu 1984. godine u američkoj saveznoj državi Arkanzas.

Volis je sa prijateljem doživeo tešku saobraćajnu nesreću kada je automobil sleteo sa puta i završio u potoku.

Pronađeni su tek narednog dana. Njegov prijatelj je izgubio život, dok je Volis prebačen u bolnicu u besvesnom stanju.

Tragedija je bila još veća jer se nesreća dogodila samo šest nedelja nakon rođenja njegove ćerke Amber.

Porodica ga nije napuštala ni jednog dana

Narednih 19 godina članovi njegove porodice svakodnevno su brinuli o njemu i odbijali da izgube nadu.

Redovno su ga vodili kući, razgovarali sa njim i pružali mu stalnu pažnju.

Lekari su kasnije pretpostavili da je upravo kontinuirana stimulacija mogla da odigra važnu ulogu u njegovom oporavku, iako tačan razlog njegovog buđenja nikada nije u potpunosti objašnjen.

Morao je ponovo da uči život

Nakon buđenja, Volis nije mogao odmah da nastavi život tamo gde je stao.

Ponovo je učio da govori, kreće se i prilagođava svetu koji se za gotovo dve decenije potpuno promenio.

Njegova ćerka, koju je poslednji put video kao bebu, tada je već imala 19 godina.

Uprkos svemu, porodica ga pamti kao vedrog čoveka koji je voleo muziku, humor i druženje.

Njegov slučaj ostao je jedan od najpoznatijih primera dugotrajnog oporavka nakon teške povrede mozga i i danas se često navodi u medicinskim istraživanjima koja proučavaju funkcionisanje ljudskog mozga.

Teri Vejn Volis preminuo je 2022. godine u Arkanzasu u 57. godini života, ostavivši iza sebe ćerku, unuke i porodicu koja ga tokom gotovo dve decenije nikada nije prestala čekati.