Predsednik Vučić se nakon sastanka oglasio putem svog Instagram naloga.

"Sa Valdesijem Urkizom razgovarao sam o daljem jačanju naše saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice.

Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju.

Ponosan na rezultate koje naši bezbednosni organi ostvaruju u međunarodnoj policijskoj saradnji. Posebno me raduje što postoji značajna podrška velikog broja država da Srbija postane sedište regionalnog biroa Interpola. To bi bilo važno priznanje za našu zemlju i potvrda naše uloge u očuvanju regionalne i međunarodne bezbednosti.

Verujem da ćemo zajedničkim radom dodatno da unapredimo saradnju Srbije i Interpola na dobrobit naših građana i zajedničke bezbednosti", napisao je Vučić.

Urkiza se u ponedeljak sastao sa predsednikom Vlade Srbije Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem.

On je, posle sastanka sa Dačićem, rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je prethodnih godina pokazala posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji kroz aktivno operativno učešće i razmenu ključnih informacija.