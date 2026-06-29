Regionalna muzička zvezda Tea Tairović otvorila je sezonu nastupa u Crnoj Gori.

Sinoć je zapalila masu u Budvi, a publika je uglas sa njom pevala i stare hitove, ali i sve najnovije sa poslednjeg albuma "Dominantna", koji je nedavno objavila.

U jednom od najpoznatijih, najvećih i najboljih klubova u Crnoj Gori Tea se pojavila u izazovnom kostimu srebrne boje sa kristalima, koji je sve prisutne ostavio bez teksta.

I na ovom nastupu tražila se karta više, a osim što je klub bio popunjen do poslednjeg mesta, masa ljudi ostala je ispred jer nije uspela da kupi ulaznicu i prisustvuje spektaklu.

Tea je prošle godine imala najveći broj nastupa u komšijskoj državi, a nema sumnje da će i ovog leta ponoviti, ako ne i udvostručiti uspeh.

U izazovnom izdanju mlada pevačica igrala je i pevala na bini svoj novi hit "Bonita", što je potpuno bacilo u trans sve verne fanove koji su skandirali. Publika je odmah, čim je pevačica pustila glas, poskakala i nije stala cele noći, pevajući od reči do reči zajedno sa Teom sve njene pesme.

Podsetimo, hit "Bonita" je numera sa poslednjeg albuma, koja je oborila sve rekorde u treningu kako u našoj zemlji, tako i u regionu.

BONUS VIDEO: