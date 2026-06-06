Posebno kreirane letnje ponude omogućavaju uživanje u udobnosti naših hotela, pažljivo osmišljenim sadržajima za porodice, parove i sve one koji žele da leto provedu okruženi morem, suncem i gostoprimstvom po kojem je Budvanska rivijera prepoznatljiva.
Smešteni u srcu Budve, Turističko naselje Slovenska plaža i hotel Aleksandar predstavljaju idealan izbor za porodični odmor, ali i za romantičan beg uz more. Standard i premium sobe pružaju potpun komfor, dok posebne pogodnosti i popusti za decu omogućavaju bezbrižne dane za najmlađe. U atmosferi ispunjenoj mirisom mora i zvukom talasa, svaki gost pronalazi svoj kutak za odmor.
Posebno raduje činjenica da ovi hoteli već sada „dišu punim plućima“, beležeći visok nivo popunjenosti. Sudeći prema trenutnim rezervacijama i interesovanju gostiju, u narednim danima očekujemo dostizanje maksimalne popunjenosti kapaciteta, uz značajan broj zahteva koji prevazilaze raspoložive smeštajne jedinice, što potvrđuje snažnu tražnju i atraktivnost naše ponude tokom predstojećeg perioda.
Zašto odabrati Budvansku rivijeru?
* Posebni popusti za decu u pratnji odraslih
* Fleksibilni uslovi rezervacije
* Pažljivo kreirane ponude za različite tipove gostiju
* Jedinstven spoj tradicije, mediteranskog duha i savremenog komfora
* Lokacije uz more i sadržaji prilagođeni celoj porodici
Ovog leta priuštite sebi trenutke koje ćete pamtiti dugo nakon povratka kući. Miris mora, toplina sunca, šum talasa i osećaj istinskog odmora čekaju vas u hotelima Budvanske rivijere.
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