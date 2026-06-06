Posebno kreirane letnje ponude omogućavaju uživanje u udobnosti naših hotela, pažljivo osmišljenim sadržajima za porodice, parove i sve one koji žele da leto provedu okruženi morem, suncem i gostoprimstvom po kojem je Budvanska rivijera prepoznatljiva.

Smešteni u srcu Budve, Turističko naselje Slovenska plaža i hotel Aleksandar predstavljaju idealan izbor za porodični odmor, ali i za romantičan beg uz more. Standard i premium sobe pružaju potpun komfor, dok posebne pogodnosti i popusti za decu omogućavaju bezbrižne dane za najmlađe. U atmosferi ispunjenoj mirisom mora i zvukom talasa, svaki gost pronalazi svoj kutak za odmor.

Posebno raduje činjenica da ovi hoteli već sada „dišu punim plućima“, beležeći visok nivo popunjenosti. Sudeći prema trenutnim rezervacijama i interesovanju gostiju, u narednim danima očekujemo dostizanje maksimalne popunjenosti kapaciteta, uz značajan broj zahteva koji prevazilaze raspoložive smeštajne jedinice, što potvrđuje snažnu tražnju i atraktivnost naše ponude tokom predstojećeg perioda.

Zašto odabrati Budvansku rivijeru?

* Posebni popusti za decu u pratnji odraslih

* Fleksibilni uslovi rezervacije

* Pažljivo kreirane ponude za različite tipove gostiju

* Jedinstven spoj tradicije, mediteranskog duha i savremenog komfora

* Lokacije uz more i sadržaji prilagođeni celoj porodici

Ovog leta priuštite sebi trenutke koje ćete pamtiti dugo nakon povratka kući. Miris mora, toplina sunca, šum talasa i osećaj istinskog odmora čekaju vas u hotelima Budvanske rivijere.