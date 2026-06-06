Razlog 1 | neverovatne plaže budve

Kraljevske plaže

Takva raznovrsnost i obilje plaža na rivijeri dugoj svega 25 kilometara je gotovo neverovatna. Želite da uživate sa hiljadama drugih u centra grada, na after beach partiju ili u intimi, u tihoj uvali na mjestu gdje se kupala jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević (Maria of Romania) izbor je vaš!

Razlog 2 | BUDVANSKI noćni život

Noći vrelije od dana!

Letnja noć u Budvi je vrelija od dana – stotine kafea, barova i diskoteka isijavaju ritam u kom pleše ceo grad. Energija dana rasprsne se oko ponoći kada za neke noć tek počinje u klubovima, na podijumima i otvorenim pozornicama. Lista mogućnosti je neiscrpna: od romantičnih večera na plaži uz gitaru, do šou programa svetskih zvijezda, noć za 10 ili 1000 eura!

Razlog 3 | događaji budve koji se pamte

Karnevali, festivali, koncerti, modne revije i sportski eventi

Budvanska Rivijera je pozornica velikih svetskih pop spektakala, poput koncerata Madonne i RollingStones-a, modnih revija Roberta Cavallija i vivien Westwood, najvećih događaja klasičnih umetnosti, ali i mjesto masovnih pučkih svečanosti, zabava i malih kamernih koncerata. Istovremeno, razvijena klupska scena dovodi najveće DJ-eve današnjice u najmodernije diskoteke Mediterana.

Razlog 4 | budvanska kraljevska gozba

Kraljevski gambori i bavarske kobasice

U više od 100 restorana Budvanske Rivijere naći ćete sve najbolje što ovo podneblje može da ponudi - jastoge, kraljevske gambore, sveže tune, brancine, zubace, planinsku jagnjetinu, jezerskog krapa, smočani kačamak, fast food giros i sardele. Za one drugačije raspoložene - hrskava piletina u sosu od ostriga, pekinška patka, suši i sašimi, paste, pice, bavarske kobasice, burgeri i stekovi, izbor je gotovo neograničen!

Razlog 5 | lungomare i planinske staze budve

Pluća puna aerosoli

Za umorne od noćnog života, šetnja ili džoging promenadom duž najlepših plaža i parkova Rivijere, od Starog grada Budva do Svetog Stefana, savršena je opcija. Desetine kafea, dečjih igrališta, restorana i fast food spotova rasuti su duž ove promenade. Oni sa ozbiljnijim ambicijama opredeljuju se za panoramske pešačke staze koje kreću od mora, idu obrisima planina na nadmorskoj visini 600 do 800 metara, a penju se i sve do 1.200 mnm.

Razlog 6 | Stari grad Budva

Stari grad

Uz uske ulice, male pjace i trgove, ređaju se kafići, butici, barovi, restorani, galerije, crkve... da bi tokom letnjih mjeseci zahvaljujući predstavama, koncertima i izložbama Stari grad zaista postao Grad teatar. Tako se i zove festival koji oplemenjuje ovaj primorski grad i daje mu poseban šarm. Za prolazak Starim gradom u julu i avgustu treba se naoružati sa strpljenjem – rijeke znatiželjnika svih nacionalnosti ima iste namjere kao i vi!

Razlog 7 | Wellness i spa centri budve

Wellness Rivijera

Pilates, yoga, shaitsu, tajlandska masaža, energy clinic, tretmani sa listićima 24 karatnog čistog zlata, masaža vulkanskim kamenjem, fangoterapija, jacuzzi s pogledom na pučinu – izuzetan je izbor wellness programa Budve. Desetak wellness i spa centara od Budve do Petrovca, od malih i intimnih, do onih na 2700 metara površine ili samostalnih objekata na intimnim plažama, ozbiljan su razlog da posetite Budvu.

Razlog 8 | Sveti Stefan - kruna budvanske rivijere

Grad - ostrvo - hotel

Proverite zašto su Josip Broz Tito, Vaclav Havel, lord Snoudon, engleska princeza Margareta, Dolores Ibaruri, Robert Maknamara, Sofija Loren, Karlo Ponti, Kirk Daglas, Silvester Stalone, Piter Justinov, Monika viti, Marčelo Mastrojani, Ginter Gras, Alberto Moravija, Džejn Birkin, Serž Genzbur, Sandro Pertini, Emir Kusturica, Klaudija Šifer, Domeniko Modunjo i stotine drugih pripadnika svetske elite birali Sveti Stefan za mjesto svog odmora!

Razlog 9 | mediteranski život budve

Cafe life

Kafei na Budvanskoj rivijeri nisu mjesto predaha već druženja i zabavljanja. Birajte između kafea intimne atmosfere i skrovitih mjesta i onih na najprometnijim trgovima gde želite da vidite i budete viđeni. U svima možete da se relaksirate, razgovarate, čitate, provjerite mail, surfujete, počastite se laganim obrokom, kolačima i pecivima, ili jednostavno samo posmatrate ljude i upijate život grada. I u januaru i u julu sve kafe terase Budve su pune gostiju!

Razlog 10 | Kristalno more Budve

Sve nijanse plave

Azurno plava koja prelazi u kraljevsku plavu, kraljevska plava u ultramarin, ultramarin u tamno plavu (navy blue) – boje jadranskog mora duž Budvanske rivijere zahvataju ceo spektar plave boje. Voda je prozirna i kristalno čista - desetinama kilometara severno i južno od Budve ne postoje ni tragovi industrijskih pogona, a sve otpadne vode Rivijere se prečišćavaju. More Budve je more kao što je nekad bilo!

Razlog 11 | duhovni život budve

Rivijera manastira

Na gotovo svaka dva kilometra Rivijere nalazi se po jedan manastir, a broj crkava teško je i utvrditi. Nekadašnji centri duhovnog života Rivijere pokrivaju period od 10 vekova! Prvi manastir, Praskvica, je podignut oko 1050 godine; posljednji, ženski manastir Rustovo, početkom ovog milenijuma – 2003. godine.