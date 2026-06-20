Nova saznanja u vezi sa navodnim planiranjem afere "zvučni top", kao i posledice koje su usledile kroz optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, bile su tema specijalne emisije emitovane na televizijama Informer TV, Pink i Prva.

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da su zbog aktuelne situacije zabrinuti i članovi porodice predsednika Srbije, ali i njegovi najbliži saradnici, poručivši da bi Vučić trebalo da vodi više računa o svojoj bezbednosti.

- Upozoravao sam o namerama kavačkog klana da ubiju Aleksandra Vučića. Neće birati sredstva da to učine. A on bi trebalo da izbegava da ide na ona mesta gde ne treba da bude - rekao je Šešelj.

On je podsetio na odlazak predsednika Srbije u Srebrenicu i ocenio da je tada postojala ozbiljna opasnost po njegovu bezbednost.

- Govorio sam mu da ne ide u Srebrenicu, on je otišao. To je bila nameštaljka da ga ubiju, na ponižavajući način, kamenjem. Sreća da je poveo mnogo više policajaca, i da je policija Republike Srpske bila tamo, pa je uspešno zaštićen - izjavio je Šešelj.

U specijalnoj emisiji govorilo se i o novim saznanjima u vezi sa događajima od 15. marta i navodima o planiranju afere "zvučni top", kao i o, kako je navedeno, pokušajima dehumanizacije predsednika Srbije i njegove porodice.