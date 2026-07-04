Nakon perioda promenljivog vremena i lokalnih nepogoda koje su osvežile užareni asfalt širom zemlje, mnogi se pitaju da li je to kraj pravim letnjim vrućinama ili je ovo samo kratak predah pred novi toplotni udar. Meteorolozi poručuju da nedelja donosi stabilizaciju, ali i jednu ozbiljnu pretnju, jer iako će temperature biti prijatne, prava opasnost vreba iz sunčevih zraka, a dugoročne prognoze najavljuju da će se julska idila vrlo brzo pretvoriti u pravu borbu sa ekstremnim temperaturama koje će rušiti rekorde.

Detaljna prognoza RHMZ i upozorenje na UV zračenje

Prema najnovijim podacima koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), u nedelju nas očekuje pretežno sunčano vreme u većem delu zemlje. Samo se u brdsko-planinskim predelima može javiti tek poneka kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak praćen grmljavinom.

Narednih dana biće promenjivo i nestabilno vreme ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom koji će biti češći u prvoj polovini sledeće sedmice. Dnevne temperature će se kretati oko proseka za prvu dekadu jula, uglavnom između 26 i 31 stepen. Ipak, RHMZ posebno skreće pažnju na veoma visoke vrednosti UV indeksa koje se prognoziraju za sutrašnji dan.

Vrednosti UV zračenja za nedelju, 5. jul, po gradovima i mestima:

Zaječar: 9 (veoma opasna pojava)

Prizren i Vranje: 8 (veoma opasna pojava)

Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Banatski Karlovac, Vršac, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, Smederevska Palanka,

Veliko Gradište i Kraljevo: 7 (opasna pojava)

Beograd, Palić, Kragujevac, Crni Vrh, Negotin, Zlatibor, Sjenica, Požega, Kopaonik, Kruševac, Ćuprija, Niš, Kuršumlija,

Leskovac, Dimitrovgrad i Priština: 6 (opasna pojava)

Sombor i Peć: 5 (potencijalno opasna pojava)

Zbog ovih vrednosti neophodno je primeniti sve mere zaštite jer UV zračenje može ozbiljno oštetiti kožu i oči. Stručnjaci savetuju izbegavanje sunca od 11 do 16 časova, korišćenje šešira, naočara i krema sa zaštitnim faktorom.

Čubrilo najavljuje prijatnije dane bez jake žege

Meteorolog amater Marko Čubrilo donosi optimistične vesti za prvu polovinu meseca, ističući da se trenutno nalazimo u periodu bez ekstremnih vrućina.

- Ušli smo u period promenljivog i nestabilnog vremena sa temperaturama koje su oko ili malo ispod proseka za ovaj deo godine - objavio izjavio je Čubrilo.

Za vikend predviđa maksimume od 23 do 29 stepeni, uz vrlo prijatne noći gde će se minimalne temperature spuštati i do 8 stepeni u pojedinim predelima.

Od nedelje nema veće promene, mada će u ponedeljak biti nešto veća verovatnoća za lokalne pljuskove, dok bi utorak trebalo da bude suv uz manji porast temperature, ističe Čubrilo.

Dodaje da nas oko 9. jula očekuje novo jače osveženje sa severozapada Evrope koje bi moglo da spusti maksimalne temperature na samo 15 do 22 stepena, što je znatno ispod proseka za jul. Prema njegovim rečima, konkretnije otopljenje se može očekivati tek posle 17. jula, ali su ti podaci još uvek nedovoljno precizni.

Ristić upozorava na pakleni kraj jula i 45 stepeni

Dok prva polovina meseca obećava predah, meteorolog Ivan Ristić upozorava da se situacija drastično menja u drugoj polovini jula. Za nedelju, 5. jul, potvrđuje stabilizaciju vremena uz temperature koje će se kretati između 27 i 32 stepena.

- Ovakve temperature i stabilnije vreme bez velikih vrućina potrajaće sedam do deset dana, a tokom mnogih dana neće biti tropskih noći - kaže Ristić za "Blic".

Međutim, naglašava da već početkom druge dekade jula temperatura ponovo raste, a vrhunac nas čeka u trećoj dekadi meseca.

- Očekuje se novi, još jači toplotni talas koji bi mogao biti čak pet stepeni jači od onoga koji smo iskusili u junu - upozorava Ristić.

Predviđa da ćemo se naći pod "crvenim" alarmom jer će se temperature kretati između 40 i 45 stepeni. Prema njegovoj mesečnoj prognozi, vreli vazduh iz Afrike će formirati toplotnu kupolu koja će se nad Balkanom zadržati duže nego u junu, a najkritičniji dan bi mogao biti oko 24. jula.

(Blic)