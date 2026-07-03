Dok većina ljudi tokom letnjih vrućina prvo uključuje klima-uređaj ili traži hlad, u Japanu milioni građana koriste još jedno praktično rešenje – rashladne marame i rashladne prstenove koji se nose oko vrata.

Tokom leta ovaj prizor je potpuno uobičajen. Nose ih kancelarijski radnici, građevinci, biciklisti, deca i starije osobe, a poslednjih godina njihova popularnost dodatno raste zbog sve češćih i intenzivnijih toplotnih talasa.

Zašto se nose oko vrata?

Stručnjaci objašnjavaju da se sa obe strane vrata nalaze karotidne arterije, veliki krvni sudovi koji dopremaju krv do mozga.

Rashlađivanje ovog dela tela može pomoći da se ublaži osećaj pregrejanosti i olakša boravak na visokim temperaturama. Upravo zbog toga rashladne marame i prstenovi nose se oko vrata, a ne oko glave ili ruku.

Kako funkcionišu rashladne marame i prstenovi?

Najjednostavnije rashladne marame izrađene su od specijalnih materijala koji se nakvase hladnom vodom. Nakon ceđenja ostaju prijatno hladne određeno vreme zahvaljujući isparavanju vode.

Sve popularniji su i rashladni prstenovi napravljeni od materijala koji menjaju agregatno stanje. Pre upotrebe rashlade se u frižideru ili hladnoj vodi, a zatim više sati održavaju prijatnu temperaturu oko vrata, bez kvašenja odeće.

Koriste ih i kompanije

U Japanu su letnje vrućine poslednjih godina postale ozbiljan izazov, pa mnoge kompanije zaposlenima obezbeđuju rashladne marame i prstenove, posebno onima koji rade na otvorenom.

Građevinske firme, komunalna preduzeća i službe za održavanje često ih uključuju u standardnu zaštitnu opremu kako bi smanjili rizik od toplotnog stresa.

Slične preporuke važe i za učenike, sportiste i starije osobe, koji su posebno osetljivi na visoke temperature.

Nisu zamena za klimu, ali mogu da pomognu

Stručnjaci naglašavaju da rashladne marame i prstenovi ne mogu da zamene klima-uređaj niti da spreče toplotni udar tokom dužeg boravka na ekstremnim vrućinama.

Međutim, u kombinaciji sa boravkom u hladu, dovoljnim unosom tečnosti i laganom, prozračnom odećom, mogu ublažiti osećaj toplote i učiniti svakodnevne aktivnosti prijatnijim.

Sve su popularniji i van Japana

Poslednjih godina rashladne marame i prstenovi postali su traženi i u Evropi, Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, gde su toplotni talasi sve češći.

Danas ih koriste ne samo sportisti i planinari, već i roditelji sa decom, vozači, baštovani i svi koji duže vreme provode napolju.

Da li mogu da pomognu i u Srbiji?

Tokom dana kada temperatura prelazi 35 stepeni, rashladna marama ili prsten oko vrata mogu pružiti dodatni osećaj svežine dok čekate prevoz, šetate ili obavljate poslove na otvorenom.

Iako nisu zamena za boravak u rashlađenom prostoru, zbog svoje jednostavnosti i praktičnosti postali su jedan od najpopularnijih letnjih dodataka u Japanu i sve češći izbor ljudi koji traže način da lakše podnesu visoke temperature.