Nevreme donelo tragediju! Dvadesetšestogodišnji mladić izgubio je život nakon što ga je pogodio grom u planinskom predelu kod sela Delovce, u opštini Suva Reka na jugu Srbije! Ova tragedija šokirala je ceo kraj i sve koji su mladića poznavali!

Kako saznajemo, nesreća se dogodila u popodnevnim satima, a zbog nepristupačnog terena policija i istražitelji imali su velikih poteškoća da stignu do mesta nesreće.

Prema informacijama koje je potvrdila policija, prijava o tragediji primljena je u sredu oko 17.30 sati od meštana koji su obavestili nadležne da je jedna osoba ostala nepomično da leži nakon udara groma.

- Odmah po prijavi, na teren su upućene policijske patrole i istražitelji, ali je dolazak do mesta događaja bio otežan jer se tragedija dogodila u udaljenom planinskom području između sela Bukoš i Delovce - navode lokalni mediji.

Po dolasku na lice mesta, nadležni su zatekli mladića bez znakova života. Prema prvim informacijama iz istrage, smrt je nastupila usled direktnog udara groma. Zasad nema naznaka da su u događaj bile umešane druge okolnosti, a tačan tok nesreće biće utvrđen nakon završetka uviđaja.

Komandant policije u Suvoj Reci, Safet Hodža, potvrdio je da je istraga u toku i da će više informacija biti poznato nakon prikupljanja svih relevantnih podataka. Nadležni apeluju na građane da tokom nestabilnih vremenskih prilika izbegavaju boravak na otvorenim i uzvišenim terenima, posebno u planinskim predelima, gde je opasnost od udara groma znatno veća.

Nažalost, nedavno se dogodila slična tragedija u centralnoj Srbiji. Meštanin sela Petnica kod Čačka Predo G. (79) u junu je poginuo od posledice udara groma. Nesrećni čovek se u trenutku grmljavine nalazio u dvorištu ispred kuće, pokušavajući da se skloni od iznenadnog pljuska koji je počeo nešto posle 19 časova, dok je njegova supruga bila u kući.

Kako za naš list navodio Milan, komšija ovog bračnog para iz zaseoka Stevanovići, ništa nije ukazivalo na ovakav crni ishod jer klasične oluje zapravo nije ni bilo.

- Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u tom momentu bio ispred kuće, tačnije, krenuo je da se skloni od kiše, ali ga je munja stigla bukvalno ispred kućnog praga. Sve se odigralo u jednom jedinom minutu - priča potreseni komšija Milan.

Na mesto nesreće su u rekordnom roku stigli lekari Hitne pomoći i vatrogasci. Nažalost, povrede koje je starac zadobio od siline atmosferskog pražnjenja bile su fatalne.

- Preminuo je na putu do bolnice od posledica udara groma. Lekari su dali sve od sebe i pokušali da ga reanimiraju, ali, nažalost, bezuspešno. Njegovu ženu su lekari uspeli da povrate i ona se trenutno nalazi u čačanskoj bolnici - objašnjava meštanin sela Petnica.

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