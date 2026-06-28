Darko V. (46), poznat kao Prika, koji je brutalno izrešetan u kafiću u Beogradu naočigled posetilaca sahranjen je juče na Centralnom groblju u Beogradu! Od njega su se oprostili supruga i troje dece, kao i brojna rodbina.

Kako smo ranije pisali, Darko V. ubijen je u ponedeljak 22. juna oko 15.40 sati u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u Kumodražu nakon što je ustao od stola da se rukuje sa muškarcem koji je ulazio u lokal, da bi mu napadač, čim mu je žrtva okrenula leđa, ispalio hice direktno u glavu i nastavio da puca dok su šokirani gosti ležali na podu. Prijatelj koji je bio u Darkovom društvu, Vuk M., pogođen je s dva metka i u teškom je stanju, ali stabilno.

Darko V. je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda, a sahranjen je juče na Centralnom groblju u Beogradu. Porodica, rodbina i veliki broj prijatelja okupio se juče na groblju, kako bi poslednji put ispratili Darka do njegove večne kuće. Uprkos jakim vrućinama okupio se veliki broj prijatelja da mu oda poštu poslednji put.

Inače, od Darka su se mnogi oprostili ranije i preko čitulja, a najviše su privukla pažnju njegova deca zbog njihovih potresnih reči.

„Tata, teško je prihvatiti da si nas napustio tako rano. Hvala ti za svu ljubav, brigu, podršku. Bio si moj oslonac, moj ponos i primer kako se kroz život ide časno i hrabro. Nedostajaćeš mi svakog dana, u svakom trenutku. Čuvaću uspomenu na tebe zauvek i nositi te u svom srcu dok sam živ. Tata, volim te i nikad te neću zaboraviti“, napisao je jedan sin, a oglasio se i drugi: „Tata, zauvek ćeš ostati u mom srcu, mojim sećanjima i mislima. Hvala ti za svu ljubav koju si mi pružio tokom života, volim te i zauvek ćeš ostati tu uz mene.“

Njegova ćerka je dodala:

„Dragi tata, hvala ti za svu ljubav, dobrotu i brigu koju si mi pružio. Oduvek si bio moja snaga, moje sigurno mesto. Čuvaću te zauvek u srcu s ljubavlju, velikim ponosom i najlepšim uspomenama.“

Čitulju je dao i Darkov brat: „Brate moj jedini, bila je čast biti tvoj brat. Bio si moj ponos i dika.“

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je po nalogu tužilaštva izdao međunarodnu poternicu za N. K. i D. Dž., koji se nalaze u bekstvu.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N. K. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, a D. Dž. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u pomaganju. N. K. i D. Dž. se nalaze u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navedeno je iz tužilaštva. Još dve osobe su uhapšene i određen im je pritvor zbog sumnje da su pomagali.

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