Odbegli N. K. iz Kule, koji je osumnjičen da je 22. juna u Kumodražu ubio Darka Veskovića Priku (46), ima već krivični dosije, saznaje Informer.

Prema saznanjima Informera, N. K. je osuđivan zbog posedovanja droge.

Naš izvor navodi da je N. K. zbog toga osuđen na kaznu od šest meseci zatvora, uslovno na godinu dana.

- Na teret mu se stavlja krivično delo 246a - kaže izvor za Informer.

Nakon ubistva, N. K. je sa saučesnikom i njegovim sunarodnikom iz Srbije Danilom Džekulićem, pobegao kod jataka u Crnu Goru.



Crnogorska policija je medijima dostavila fotografiju Džekulića uz apel građanima da pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje.

- Radi se o dva lica, državljanima Republike Srbije, koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačena u Crnu Goru, a uz pomoć tri lica iz Rožaja koja su juče uhapšena na području Rožaja. Uprava policije apeluje na građane da, u cilju uspešnog lociranja osumnjičenih lica, pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje - navodi se u saopštenju policije.

Kako je ranije danas navedeno, trojica uhapšenih pomagača sumnjiče se da su izvršioce ubistva ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom ih odvezli i do Podgorice.

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