Teška saobraćajna nesreća dogodila se u subotu, oko osam časova ujutru, kada je vozač turističkog autobusa marke "Man Lion" lozničkih registarskih oznaka, I. N. (47), izgubio kontrolu nad vozilom, potvrđeno je za "Blic" u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Prema zvaničnim informacijama, on se kretao kolovoznom trakom auto puta E - 75 iz pravca Novog Sada ka graničnom prelazu Horgoš. Dolaskom do 58. kilometra i 100 metara, usled brzine kretanja koja nije bila prilagođena trenutnom stanju puta i uslovima saobraćaja, vozilo je napustilo svoju redovnu putanju i sletelo sa kolovoza u desnu stranu.

Autobus se konačno zaustavio u jarku, prednjim delom.

Radi se o vozilu koje je obavljalo saobraćaj na vanrednoj liniji na relaciji Loznica Subotica, u kojem se, pored vozača, nalazilo još 17 putnika, svi državljani Srbije.

Zbog prouzrokovanja ove teške saobraćajne nezgode, protiv vozača I. N. biće podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Kako "Blic" saznaje, specijalističkim pregledima u Opštoj bolnici u Subotici, teške telesne povrede konstatovane su kod petoro putnika. Među njima je V. M. (54), koja je zbog ozbiljnosti kliničke slike transportovana na Institut za ortopediju Banjica u Beogradu.

Na bolničkom odeljenju hirurgije zadržane su putnice H. V. T. (53) i M. M. (37). Pored njih, teške povrede zadobile su i J. P. (65) i J. K. (53), koje su hospitalizovane na odeljenju ortopedije.

Sedam osoba zadobilo lakše povrede

Lakše telesne povrede su konstatovane kod sedam lica.

U ovoj grupi su R. T. (77), B. S. (51), V. S. (40), A. K. (57), S. M. (57), E. S. H. (53) i Z. S. (50). Njima je ukazana adekvatna lekarska pomoć, nakon čega su otpuštene na dalje kućno lečenje.

Vraćali se sa Hvara

Kako je "Blic" juče objavio, radilo se o vozilu sa putnicima koji su svoje putovanje započeli u petak oko 16 časova i 30 minuta na hrvatskom ostrvu Hvar.

Prvobitne i tada još uvek nezvanične informacije sugerisale su da je u nesreći povređeno 12 osoba, te da je sedmoro zadobilo teže, a petoro lakše telesne povrede. Prava drama odigrala se na svega nekoliko desetina kilometara od njihovog krajnjeg odredišta, odnosno Subotice.



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