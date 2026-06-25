Državljanin BiH (55) osumnjičen je za izazivanje požara kod Šibenika u kojem su izgorela četiri hektara rastinja i maslina, kao i četiri telefonska stuba, saopštila je policija.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče u mestu Dvornica u opštini Rogoznica kod Šibenika prilikom radova električnom motornom testerom izazvao iskrenje usled čega je došlo do nekontrolisanog širenja požara.

U Policijskoj stanici Šibenik sprovedena je kriminalistička obrada nad državljaninom BiH osumnjičenim za dovođenje u opasnost života i imovine.

Požar je u potpunosti ugašen sinoć u 21:10 sati, a povređenih nije bilo.