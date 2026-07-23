Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, rok za podnošenje prijava za popunu 22 mesta u SAJ-u počeo je da teče 13. juna 2026. godine, a svi uslovi konkursa objavljenog 12. juna ostaju nepromenjeni.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su isključivo državljani Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs.

Kandidati treba da imaju završeno srednje obrazovanje, da nisu stariji od 28 godina u momentu podnošenja prijave, kao i da poseduju vozačku dozvolu "B" kategorije ili da je steknu u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Takođe, u konkursu se navodi da ne smeju da postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u MUP-u, da se ispune kriterijumi prethodnog lekarskog pregleda, kao i uslovi selekcionog testiranja.

Prijava na konkurs podnosi se na propisanom obrascu zajedno sa dokumentacijom, na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za logistiku, Uprava za ljudske resurse, Bulevar dr Zorana Đinđića 104, 11070 Novi Beograd sa naznakom - Za javni konkurs za radno mesto "specijalac“.

Kandidati treba da dostave original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu koje nije starije od šest meseci, kao i dokaz da kandidat ne poseduje dvojno državljanstvo. Potrebno je dostaviti i overenu izjava da kandidat ima isključivo državljanstvo Srbije, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije - najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs, kao i original ili overenu fotokopija uverenja Osnovnog i Višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kako se navodi, u prijavu je neophodno uključiti i overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju, a ukoliko je srednje obrazovanje stečeno u inostranstvu, neophodno je da kandidat dostavi overenu fotokopiju nostrifikovane diplome o stečenom srednjem obrazovanju radi zaposlenja.

Takođe, kandidati su dužni da dostave očitanu ličnu kartu sa čipom ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana i overenu fotokopiju vozačke dozvole "B" kategorije ukoliko je kandidat. Prvobitno je bilo predviđeno da konkurs traje 45 dana, odnosno od 13. juna do 27. jula.