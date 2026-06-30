Mladić F. H. (32) ubijen je sinoć iz vatrenog oružja u stanu na devetom spratu jedne višespratnice u Ulici Sejdi Sejdiju u Uroševcu, a tzv. kosovska policija je zbog sumnje da su umešani u ovaj zločin odmah uhapsila oca M. B. (48) i njegovu ćerku A. R. (24).

Prijava o incidentu primljena je oko 22.50 časova, kada je javljeno da se u stambenoj zgradi nalazi muška osoba bez znakova života. Na lice mesta hitno su upućene brojne patrole tzv. kosovske policije, pripadnici Jedinice za brzo reagovanje, forenzičari i dežurni tužilac za teška krivična dela.

Medicinska ekipa je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt tridesetdvogodišnjaka, na čijem telu je odmah uočena prostrelna rana. Tokom uviđaja inspektori tzv. kosovske policije pronašli su i oduzeli pištolj i jednu čauru, koji su poslati na balističko i forenzičko veštačenje.

Zločin se odigrao u stanu četrdesetosmogodišnjeg M. B., a u trenutku pucnjave u prostorijama su se nalazile njegova supruga i ćerka A. R. (24), koja je tom prilikom zadobila telesne povrede. Ona je vozilom Hitne pomoći prebačena na lečenje u Univerzitetski klinički centar u Prištini.

Po nalogu nadležnog tužioca, M. B. je zadržan u tzv. kosovskom policijskom pritvoru do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo, a ista mera određena je i njegovoj ćerki A. R, koja se i dalje nalazi pod stražom na bolničkom lečenju.

Telo nastradalog F. H. prevezeno je u Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije, dok Regionalni sektor za istrage tzv. kosovske policije nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju motiva i rasvetljavanju svih detalja ove krvave drame.

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