Nadzorna kamera snimila je trenutak kada je u Sjenici motor pokosio devojku na trotoaru u centru grada. Dvadesetogodišnji vozač izgubio je kontrolu nad kvadom, popeo se na trotoar i teško povredio 25-godišnju devojku, koja je hitno prebačena u Opštu bolnicu Užice, prenosi Sandžak Danas.

Prava drama odigrala se sinoć oko 20 časova u centru Sjenice, kada je dvadesetogodišnji vozač kvada, prema prvim informacijama, izgubio kontrolu nad vozilom, sišao s kolovoza i na trotoaru udario 25-godišnju Senu N, koja se kretala pored ulice.

Prema informacijama iz istrage, vozač se kretao Ulicom Milovana Jovanovića prema centru grada, kada je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad kvadom, prešao na desnu stranu kolovoza, popeo se na trotoar i direktno udario pešakinju. Od siline udara devojka je pala na tlo i zadobila teške telesne povrede.

Povređena devojka, nakon ukazane prve pomoći hitno je upućena na dalje lečenje u Opštu bolnicu Užice. Prema dostupnim informacijama, lekari su konstatovali teške telesne povrede,prelom ključne kosti, prelom noge i povrede glave.

Prema rečima dežurnog lekara, povređena nije životno ugrožena, ali je zbog težine povreda transportovana u Užice radi daljeg lečenja. Jedan od očevidaca ispričao je da je prizor bio zastrašujući.

“Sve se dogodilo u sekundi. Kvad je velikom brzinom izleteo s kolovoza pravo na trotoar. Devojka nije stigla ni da se skloni. Udarac je bio silovit, ljudi su odmah pritrčali da pomognu, a scena je bila potresna”, rekao je svedok.

Na mesto nesreće odmah su stigli pripadnici Policijske stanice Sjenica i ekipe Hitne pomoći, koje su zbrinule povređenu i izvršile uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je upravljao kvadom bez zaštitne kacige. Takođe, uzet mu je uzorak krvi.

O događaju je obavešten dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva, koji je naložio da uviđaj obave policijski službenici Policijske stanice Sjenica. Prema dostupnim informacijama, događaj je kvalifikovan kao krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a protiv vozača će biti preduzete zakonom propisane mere. Ovaj slučaj izazvao je veliko uznemirenje među građanima Sjenice, koji očekuju da nadležni organi utvrde sve okolnosti nesreće i odgovornost učesnika.

(Sandžak Danas)