Nakon tromesečne borbe za život, danas je preminula Apatinka Jelena Labus (22) koja je 22. marta ove godine, teško povređena u saobraćajnoj nesreći.
Zbog izuzetno teškog stanja, nakon otpuštanja iz Kliničkog centra, Jelena je pre oko mesec dana smeštena u jednu privatnu kliniku u Zrenjaninu, gde je dobila adekvatnu negu i terapije.
Preko Humanitarne fondacije BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić, pre nepunu nedelju dana, pokrenuta je široka akcija prikupljanja novčanih sredstava za njeno dalje lečenje - za intenzivnu negu, dijagnostičke i specijalističke preglede, hitne intervencije i zbrinjavanje, koje je iziskivalo visoke troškove.
Akcija je dobro krenula. Stizale su prve donacije i uplate, a sa njima i ljubav, vera i nada da će mlada Apatinka uspeti da se izbori. Za život i sve ono lepo što je tek trebao da joj donese.
Nažalost, stigla je do kraja. Prerano i nepravedno.
Jelena Labus biće sahranjena u Apatinu. Vreme sahrane biće naknadno objavljeno.
(Kurir)
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