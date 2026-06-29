Kako se saznaje, on je kao pešak prelazio most na Kanarevom brdu, kada se sapleo i pao sa visine oko 8 metara.
Čovek je zadobio teške povrede glave i rebara i prevezen je u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život.
(Kurir)
Muškarac star oko 35 godina teško je povređen danas u bizarnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu.
Kako se saznaje, on je kao pešak prelazio most na Kanarevom brdu, kada se sapleo i pao sa visine oko 8 metara.
Čovek je zadobio teške povrede glave i rebara i prevezen je u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život.
(Kurir)
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