Apelacioni sud u Novom Sadu stavio je tačku na proces protiv vaspitača I. O. (28) iz Bogojeva, preinačivši prvostepenu presudu i izrekavši mu maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora zbog serije jezivih krivičnih dela počinjenih nad decom u vrtiću „Poletarac“ u Odžacima.

Nakon razmatranja žalbi tužilaštva i odbrane, sudsko veće je odlučilo da kaznu poveća sa 18 godina i tri meseca na maksimalnu zakonsku granicu, čime je potvrđena težina 30 krivičnih dela - 29 nedozvoljenih polnih radnji i jednog dela dečje pornografije, koja je ovaj monstrum sistematski sprovodio nad mališanima rođenim između 2017. i 2020. godine.

I. O. je u vrtiću „Poletarac“ radio kao asistent iako je faktički obavljao posao vaspitača, zloupotrebljavajući poziciju u kontinuitetu od leta 2022. do 4. maja 2023. godine. S decom je, prema iskazima, manipulisao pričama o „malim tajnama", terajući ih na ćutanje kako bi nesmetano sprovodio svoje bolesne porive. Klupko se odmotalo kada je jedan četvorogodišnji dečak roditeljima ispričao da ga je I. O. fotografisao nagog, što je dovelo do policijske istrage i šokantnog otkrića fotografija nage dece u telefonu optuženog.

Otac dečaka koji je prvi prijavio ispričao je ranije za medije o paklu kroz koji su porodice prolazile kada su shvatile razmere monstruoznosti.

- Saznalo se da je činio mnogo gore stvari od fotografisanja. Usledile su prijave još oko 15 roditelja čija su deca pričala šta im je I. O. radio. Nismo mogli da verujemo šta nam se događa. On je decom manipulisao, uspeo je nekako da ih ubedi da ćute, da trpe njegovo uznemiravanje i zlostavljanje. Tek sada pojmimo šta je naše dete trpelo. Krivim sebe kada pomislim da sam ga tamo vodio iako se bunio i nije hteo. Kao i većina roditelja, morali smo da vodimo decu u vrtić, jer oboje radimo i nema ko da ih čuva - rekao je ranije za medije otac dečaka koji je prijavio zlostavljanje.

Prema njegovim rečima, detalji koje su deca kasnije iznosila bili su nezamislivi.

- Saznali smo da je decu dirao za polne organe, da je terao naše dete da dodiruje njega na tom mestu. Sin mi je rekao da se pravio da spava da ga ne bi dirao, a da ga je ovaj tada ljubio u usta! Sve je to ispričao tek sada, kada smo mu rekli da mu I. O. više ne može ništa. Pitao me je sinoć: „Tata, da li si mu polomio nos?“. Rekao sam mu da jesam, da mu ne može ništa, da se više ne boji. Tri puta smo bili kod psihologa do sada, nastavljamo i dalje. Sada shvatamo šta znače njegovi crteži dobrog i lošeg čike, onog sa odećom i bez nje. Crvene glave, glave zla koju je samo on mogao da vidi - pričao je ranije ovaj roditelj.

Slučaj vaspitača pedofila digao je na noge celu opštinu Odžaci, a roditelji i meštani su u maju 2023. godine, kada je hapšenje odjeknulo kao bomba, izašli na mirne proteste, nezadovoljni reakcijom lokalne samouprave i uprave predškolske ustanove. Smatrali su da sistem nije adekvatno zaštitio njihovu decu, a pritisak javnosti postao je toliko snažan da je direktorka PU „Poletarac“ Jelena Selak na kraju bila prinuđena da podnese neopozivu ostavku. Tek nakon tog čina i uvođenja strožih kontrola u radu javnost se donekle smirila, ali trauma koju su pretrpeli mališani i njihove porodice ostaje nezaceljena rana koja će godinama tražiti profesionalnu psihološku pomoć.

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