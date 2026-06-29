Operativna komanda „Jug“ ranije tog dana izvestila je o Kononikovljevoj smrti, navodeći da se okolnosti njegove smrti istražuju, piše "Kijev Independent".

„Pukovnik Volodimir Kononnikov bio je oficir odan Ukrajini i vojsci, odgovoran komandant koji je brinuo o ljudstvu i potrebama svoje jedinice“, navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuku. Komanda je takođe izrazila saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

Policija Zaporoške oblasti kasnije je saopštila da je komandant jedne vojne jedinice pronađen mrtav sa prostrelnom ranom od vatrenog oružja, ali nije navela Kononnikova po imenu. Vlasti nisu objavile okolnosti smrti niti su iznele pretpostavku o uzroku.

Istražitelji su pokrenuli krivični postupak prema članu 115 Krivičnog zakonika Ukrajine, koji se odnosi na namerno ubistvo.

„Policija utvrđuje okolnosti smrti vojnog oficira“, navodi se u saopštenju policije Zaporoške oblasti. „Komandant jedne od vojnih jedinica pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom.“

Istragu vodi policija uz procesni nadzor Specijalizovanog tužilaštva za odbranu Istočnog regiona. Vlasti za sada nisu objavile dodatne detalje.



