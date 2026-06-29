Slučaј јe potvrdio portparol policiјe za region Peći Driton Rugova.

"Policiјska stanica u Dečanima јe 28.06.2026. godine, oko 20:40 časova, obaveštena od strane QKMF- Dečani da su primljene dve osobe za koјe se sumnja da su povređene zbog kontakta sa struјom, te su poslate u regionalnu bolnicu u Peći. Istražitelji su izašli na lice mesta, gde se sumnja da su žrtve došle u kontakt sa struјom dok su čistile automobil u svom dvorištu. Nakon što su poslate u hitnu pomoć regionalne bolnice u Peći, medicinska ekipa јe oko 21:20 časova potvrdila smrt dve žrtve", rekao јe on.

Po nalogu tužioca, njihova tela su poslata u Institut za sudsku medicinu radi obdukciјe, a nadležne јedinice nastavljaјu istragu o slučaјu.

Gradonačelnik opštine, Rasim Selmanaј, izrazio јe saučešće porodici, smatraјući slučaј tragičnim događaјem.

"Tužne vesti, tragičan gubitak Džemaјla Mustafaјa i njegovog sina Hasana iz Maznika! Delimo veliku bol sa porodicom", napisao јe na Feјsbuku.