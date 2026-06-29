Teško ubistvo dogodilo se sinoć u stanu u višespratnici u Ulici Sejdi Sejdiju u Uroševcu, dok su zbog sumnje da su umešani u zločin uhapšeni otac i ćerka.

Muškarac F. H. (32) ubijen je iz vatrenog oružja, a slučaj vodi tzv. kosovska policija kao teško ubistvo, dok je istraga o svim okolnostima ovog događaja u toku.

Prema saopštenju tzv. kosovske policije, prijava o incidentu primljena je oko 22.50 časova, nakon dojave da se u stanu na devetom spratu jedne stambene zgrade nalazi osoba bez znakova života. Na lice mesta odmah su upućene patrole tzv. kosovske policije, pripadnici Jedinice za brzo reagovanje, regionalni istražitelji, forenzičari, kao i tužilac za teška krivična dela.

Medicinska ekipa je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt tridesetdvogodišnjeg muškarca. Tokom uviđaja uočena je prostrelna rana, a u stanu su pronađeni i oduzeti pištolj i jedna čaura, koji će biti predmet daljeg veštačenja.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ubistvo se dogodilo u stanu četrdesetosmogodišnjeg M. B. U trenutku pucnjave u stanu su se nalazile njegova supruga i ćerka A. R. (24), koja je tom prilikom zadobila telesne povrede i prebačena na lečenje u Univerzitetski klinički centar u Prištini.

Po nalogu tužioca, M. B. je zadržan u tzv. kosovskom policijskom pritvoru do 48 sati zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo, a ista mera određena je i njegovoj ćerki A. R, koja se zbog povreda i dalje nalazi na bolničkom lečenju.

Telo nastradalog muškarca upućeno je u Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije, koja bi trebalo da pruži dodatne informacije o okolnostima smrti.

Kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, Regionalni sektor za istrage u saradnji sa tužilaštvom nastavlja intenzivne istražne radnje kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ovog zločina.

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