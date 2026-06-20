Građani Srbije nastavili su da sve više kupuju preko interneta, a podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je broj onlajn transakcija u prvom tromesečju 2026. godine porastao za čak 39,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Kako je saopštila NBS, u prva tri meseca ove godine obavljeno je ukupno 32,9 miliona internet kupovina. Od toga je 23,8 miliona transakcija realizovano na domaćim sajtovima, dok je 9,1 milion kupovina obavljen na stranim internet prodavnicama.

Najzastupljenija su bila plaćanja u dinarima, evrima i dolarima, koja čine čak 98,2 odsto ukupnog broja transakcija, prenosi Tanjug.

Prema podacima centralne banke, broj kupovina u dinarima povećan je za 44,5 odsto, sa 16,4 miliona na 23,8 miliona transakcija. Istovremeno, njihova ukupna vrednost porasla je za 49,8 odsto, sa 48,5 milijardi na čak 72,6 milijardi dinara.

Kada je reč o kupovinama na stranim sajtovima, broj transakcija u evrima povećan je za 41,8 odsto, sa pet miliona na 7,2 miliona, dok je vrednost kupovina porasla sa 205,3 miliona na 277,1 milion evra.

S druge strane, broj kupovina u američkim dolarima smanjen je za 15,1 odsto, sa 1,7 miliona na 1,4 miliona, ali je ukupna vrednost tih transakcija porasla za 15 odsto, odnosno sa 58,2 miliona na 67 miliona dolara.

Više od dve trećine svih internet kupovina u Srbiji, odnosno 72,2 odsto, realizovano je u domaćoj valuti.

Istovremeno, raste i broj domaćih internet prodavnica. Krajem marta ove godine u Srbiji je poslovalo 5.948 onlajn prodavnica, što je za 20,2 odsto više nego godinu dana ranije, kada ih je bilo 4.947.

Iz Narodne banke Srbije napominju da ovi podaci ne uključuju kupovine koje su plaćene pouzećem, jer centralna banka ne raspolaže tim informacijama.