Muškarac E. A. predao se nadležnim organima na graničnom prelazu Špiljani, nakon što je označen kao osumnjičeni za učešće u brutalnom napadu na I. D. u Ulici Ruđera Boškovića u Novom Pazaru, koji se dogodio sredinom juna i u kojem je teško povređen poznati lokalni privrednik.

Prema navodima istrage, E. A. se dovodi u vezu sa grupom maskiranih lica koja su, noseći zaštitne kacige, upala u objekat u kojem se nalazio I. D. i tom prilikom mu naneli teške telesne povrede opasne po život. Napad se, prema ranijim saznanjima, odigrao u neposrednoj blizini njegovog porodičnog doma i poslovnog prostora, a žrtva je nakon prvog zbrinjavanja u Novom Pazaru hitno transportovana u Klinički centar Kragujevac.

Podsetimo, napadači su, kako se sumnja, koristili i metalne šipke i druge tvrde predmete, a u medijima su se pojavili i navodi da je jedan od njih bio naoružan pištoljem. Povrede koje je I. D. zadobio bile su izuzetno teške, sa višestrukim prelomima lobanje i hematomima, zbog čega je njegovo stanje ocenjeno kao kritično.

Nakon incidenta, policija je pokrenula opsežnu akciju i pretresla više objekata povezanih sa osumnjičenima, uključujući kuću i vikendicu E. A. i još nekoliko osoba koje se dovode u vezu sa slučajem. Tokom tih aktivnosti pronađena je i zaplenjena roba stranih robnih marki procenjene vrednosti oko 300.000 evra, za koju, prema navodima policije, nije postojala odgovarajuća dokumentacija.

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