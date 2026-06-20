Evropska unija zahteva da prirodni gas koji se po budućim ugovorima bude isporučivao iz Turske ka državama članicama ne sme da bude ruskog porekla, izjavila je nemačka ministarka privrede Katarina Rajhe.

Prema njenim rečima, Ankara je upoznata sa stavom Brisela i prihvata činjenicu da Evropska unija pridaje veliki značaj postepenom odustajanju od ruskih energenata.

- Turska strana razume i prihvata činjenicu da EU pridaje veliki značaj odustajanju od ruskih sirovinskih isporuka - rekla je Rajhe.

Istovremeno, predstavnici Turske upozorili su da potpuna zamena ruskog gasa ne može da se sprovede preko noći, ni iz ekonomskih razloga, niti zbog ograničenih alternativnih izvora.

Kako prenose mediji, Ankara već vodi pregovore sa ruskim „Gaspromom“ o novim isporukama prirodnog gasa nakon 2026. godine, kada ističu važeći dugoročni ugovori između dve strane.

Podsećanja radi, Savet Evropske unije je još u januaru usvojio regulativu koja predviđa postepeno ukidanje uvoza ruskog gasa, kako tečnog prirodnog gasa (LNG), tako i isporuka preko gasovoda.

Pitanje energetskog snabdevanja ostaje jedna od ključnih tema u odnosima Brisela i Ankare, posebno u trenutku kada EU nastoji da smanji zavisnost od ruskih energenata, dok Turska pokušava da očuva stabilnost sopstvenog tržišta i postojeće ugovore sa Moskvom.