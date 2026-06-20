Planirali su da istorijsko zdanje pretvore u luksuzni prostor za venčanja pod nazivom „The Stately on Main“, ali nisu ni slutili da će tokom renoviranja naići na misteriju koja će zaintrigirati milione ljudi.

Sve je počelo kada su na spoljašnjem zidu crkve primetili dva prozora iza kojih, prema rasporedu prostorija u unutrašnjosti, nije trebalo da postoji nikakav prostor. Upravo taj detalj probudio je sumnju da se između zidova krije tajna prostorija do koje niko nije pokušao da dođe decenijama.

Prozori koji ne vode nikuda

Nakon detaljnog pregleda unutrašnjosti crkve, vlasnici nisu uspeli da pronađu vrata, prolaz niti bilo kakav ulaz koji bi vodio do prostora iza misterioznih prozora.

Pošto je zgrada stara više od jednog i po veka, pretpostavili su da je prostorija možda naknadno zazidana ili potpuno odvojena od ostatka objekta. Međutim, nije poznato kada je to učinjeno niti koja je bila njena prvobitna namena.

Svoju potragu počeli su da dokumentuju na društvenim mrežama, gde su snimci vrlo brzo postali viralni. Hiljade ljudi svakodnevno prati razvoj situacije i pokušava da odgonetne šta se krije iza zida.

– Kako se, zaboga, ulazi u ovu misterioznu sobu? – upitala je Loren svoje pratioce u jednom od objavljenih videa.

Pokušali su da uđu kroz plafon i pod

U želji da pronađu skriveni prostor, vlasnici su najpre uklonili nekoliko plafonskih dasaka i pokušali da kamerom mobilnog telefona zavire unutra. Međutim, ni taj pokušaj nije dao rezultate.

Nakon toga odlučili su da istraže prostor ispod poda, verujući da bi se tamo mogao nalaziti prolaz.

– Mislili smo da ćemo kroz pod doći do misteriozne sobe, ali pronašli smo samo još poda – napisala je Loren uz jedan od snimaka.

Svaki novi neuspeh samo je dodatno rasplamsavao znatiželju ljudi koji prate njihovu priču.

Društvene mreže pune teorija

Dok vlasnici pokušavaju da pronađu racionalno objašnjenje, korisnici interneta osmislili su brojne teorije o tome šta bi moglo da se nalazi iza zazidanog zida.

Neki smatraju da je reč o starom skladištu ili skrivenoj prostoriji za dragocenosti, dok su drugi otišli korak dalje i celu priču uporedili sa zapletom horor filma.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

– Kupili ste staru crkvu sa zazidanom sobom i odmah poželeli da uđete unutra? Tamo sigurno spava demon – našalio se korisnik, osvojivši hiljade lajkova.

Iako je misterija za sada ostala nerešena, interesovanje javnosti ne jenjava. Mnogi sa nestrpljenjem čekaju trenutak kada će Loren i njen partner konačno otkriti šta se zaista krije iza zidova istorijske crkve stare više od 150 godina.