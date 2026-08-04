Indijski brod pogođen je projektilom u blizini jemenskih voda, nakon čega se prevrnuo i potonuo, ali je svih 14 članova posade bezbedno spasila jemenska obalska straža, objavio je danas na svom X nalogu indijski ministar za luke, brodarstvo i pomorstvo Sarbananda Sonoval.

"Indijski motorizovani jedrenjak 'Faiz Nur Olija' pogođen je projektilom u blizini jemenskih voda, što je dovelo do prevrtanja i potonuća broda. Indija oštro osuđuje ovaj ničim izazvan napad. S olakšanjem mogu da potvrdim da je svih 14 članova posade (uključujući 13 Indijaca) spasila jemenska Obalska straža i prebacila ih u luku Moka", napisao je Sonoval na mreži X.

U saopštenju se ne navodi ko je ispalio projektil, ali su brodove u blizini Jemena ranije napadali jemenski pobunjenici Huti.

"Naložio sam generalnom direktoru Pomorske uprave (DGMA) da preduzme hitne korake u koordinaciji sa svim agencijama kako bi se osigurala apsolutna bezbednost indijskih pomoraca u regionu i pružila svu neophodnu pomoć spašenoj posadi", navodi se u Sonovalovoj X ojbavi, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO