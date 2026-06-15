A. M. (53) iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga, čime je, kako se sumnja, nosiocima prava intelektualne svojine pričinio materijalnu šetu.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi na više lokacija, policija je pronašla i zaplenila čak 17.200 komada različite robe. Među zaplenjenim predmetima nalazili su se odevni komadi, etikete, nalepnice, kartonske deklaracije i transfer folije sa oznakama brojnih poznatih svetskih brendova.

Na fotografijama koje je objavio MUP vide se oznake modnih kuća i proizvođača kao što su "Ralph Lauren", "Calvin Klein", "Desquared2", "Boss", "Replay", "Nike" i drugi poznati brendovi. Zaplenjene su velike količine etiketa i oznaka koje se koriste za obeležavanje garderobe, što ukazuje da su one, kako se sumnja, bile namenjene za postavljanje na proizvode koji nisu poticali od originalnih proizvođača.

Prema sumnjama iz istrage, osumnjičeni je koristio zaštićene žigove i nazive poznatih kompanije kako bi robu predstavio kao originalnu i time joj povećao tržišnu vrednost. Na taj način su kupci mogli biti dovedeni u zabludu da kupuju proizvode renomiranih svetskih marki, iako oni nisu bili proizvedeni niti odobreni od strane vlasnika tih brendova.

Osim garderobe, pronađene su i hiljade etiketa, nalepnica i transfer folija spremnih za upotrebu, što, prema sumnjama policije, ukazuje na organizovan način obeležavanja i plasiranja robe sa lažno predstavljenim poreklom. Takvim postupanjem, kako se sumnja, oštećeni su vlasnici poznatih robnih marki, kojima je naneta materijalna šteta kroz nelegalno korišćenje njihovih zaštitnih oznaka.

Ova akcija je sprovedena po nalogu Osnovnog javnogg tužilaštva u Novom Sadu, a u saradnji sa pripadnicima Uprave carina i Republičke tržišne inspekcije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga, biti priveden tužilaštvu u Novom Sadu.

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