Udarac na narko-mafiju i nema zaštićenih! Pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu zaplenili su više od 107 kilograma različitih narkotika i uhapsili dve osobe tokom akcije sprovedene na području Novih Karlovaca.

Zbog sumnje da su učestvovali u proizvodnji i distribuciji opojnih droga, uhapšeni su Ž. G. (40) i B. J. (42), obojica iz Zemuna. Terete se za krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, koje su, prema navodima istrage, izvršili kao saizvršioci.

Tokom pretresa objekta koji su koristili osumnjičeni policija je pronašla veliku količinu narkotika i opreme namenjene njihovoj proizvodnji. Zaplenjeno je 46,3 kilograma amfetamina i 61 kilogram marihuane, dok je među pronađenim predmetima bilo i 10 kilograma kreatina, za koji istražitelji sumnjaju da je korišćen za mešanje sa narkoticima radi povećanja njihove mase i ostvarivanja veće zarade prilikom prodaje.

Pored droge, otkrivena je i oprema za proizvodnju amfetamina, kao i četiri precizne digitalne vage koje se najčešće koriste za merenje i pakovanje opojnih supstanci. Policija je tokom akcije zaplenila i 17.400 evra, kao i 15.000 dinara, za koje postoji sumnja da predstavljaju novac stečen kriminalnim aktivnostima.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Prema informacijama iz istrage, ova akcija predstavlja deo pojačanih aktivnosti novosadske policije usmerenih na suzbijanje organizovanog kriminala i ilegalne trgovine narkoticima. Izvori bliski istrazi navode da je uspešna zaplena rezultat višemesečnog operativnog rada, ali i nedavnih kadrovskih promena unutar Policijske uprave Novi Sad.

- Kadrovske promene u Ministarstvu unutrašnjih poslova dale su hitne rezultate u borbi protiv ilegalnog narko-tržišta u Vojvodini. Svega nekoliko nedelja nakon što je pukovnik Vladan Stojanović preuzeo komandu nad Policijskom upravom Novi Sad, strogo poverljiva operativna akcija potvrdila je opravdanost korenitih smena u policijskim redovima. Nova organizaciona struktura i pojačana kontrola rezultirale su lociranjem opasne distributivne mreže i zaplenom više od 107 kilograma droge. Novosadska policija je pod direktnom komandom načelnika potpuno neutralisala bazu za skladištenje, mešanje i prepakivanje narkotika u Novim Karlovcima - naveo je izvor za Alo!, i dodao:

- Dolazak pukovnika Stojanovića iz korena je promenio operativni pristup na ovom području. Reč je o iskusnom profesionalcu koji je radni odnos u MUP-u zasnovao još 2002. godine u PS Voždovac, a od 2009. godine karijeru je gradio u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK). Od 2022. godine uspešno je rukovodio Odeljenjem za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga, gde je procesuirao desetine kriminalnih grupa na međunarodnom nivou, a u čin pukovnika unapređen je 2024. godine. Njegovim imenovanjem na čelo novosadske policije u aprilu 2024. godine u potpunosti je eliminisan odliv operativnih podataka. Akcije se sada planiraju u najužem krugu ovlašćenih lica, a kriminalnim grupama je poslata jasna poruka o nultoj toleranciji prema krivičnim delima - istakao je naš izvor.

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