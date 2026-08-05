Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu, ali mnogi ga godinama koriste sa istim fabričkim podešavanjem, ne razmišljajući da se ono može prilagoditi svakodnevnim potrebama.

Mala promena na termostatu ne zahteva dodatna ulaganja, a može doprineti racionalnijem radu uređaja i smanjenju gubitaka toplote.

Greška koju mnogi prave

Na većini bojlera termostat je podešen na višu temperaturu i često ostaje nepromenjen godinama.

To znači da uređaj svakodnevno zagreva vodu na temperaturu koja je često viša od one koja je potrebna za tuširanje ili druge uobičajene potrebe u domaćinstvu.

Tokom leta razlika je još izraženija, jer voda koja ulazi u bojler iz vodovoda nije toliko hladna kao zimi, pa je potrebno manje energije da dostigne željenu temperaturu.

Koja temperatura se najčešće preporučuje?

Mnogi proizvođači i stručnjaci preporučuju podešavanje termostata na oko 55 do 60 stepeni Celzijusa.

Na toj temperaturi voda je dovoljno topla za svakodnevnu upotrebu, dok se ujedno smanjuju gubici toplote u odnosu na znatno više postavke.

Ipak, povremeno je korisno zagrejati vodu na višu temperaturu, u skladu sa uputstvom proizvođača, kako bi se smanjio rizik od razvoja bakterija poput Legionelle, naročito kod bojlera koji dugo rade na nižim temperaturama.

Koliko bojler troši?

Potrošnja zavisi od više faktora:

zapremine bojlera;

snage grejača;

temperature na koju zagrevate vodu;

broja članova domaćinstva;

kvaliteta izolacije uređaja.

Bojleri često spadaju među najveće pojedinačne potrošače električne energije u domaćinstvu, zbog čega i manje promene u načinu korišćenja mogu doprineti nižoj ukupnoj potrošnji.

Kamenac povećava potrošnju

Ako se na grejaču nakupi kamenac, prenos toplote postaje manje efikasan.

To znači da grejač mora duže da radi kako bi zagrejao vodu na istu temperaturu, što može povećati potrošnju električne energije.

U područjima sa tvrdom vodom preporučuje se da se bojler povremeno očisti od kamenca i pregleda, prema preporuci proizvođača ili servisera.

Da li treba gasiti bojler svaki dan?

Ako svakodnevno koristite toplu vodu, često uključivanje i isključivanje bojlera uglavnom ne donosi značajnu uštedu.

Isključivanje ima više smisla kada duže vreme niste kod kuće, na primer tokom odmora ili višednevnog putovanja.

Još nekoliko jednostavnih načina da smanjite potrošnju

Pored pravilnog podešavanja temperature, korisno je da:

popravite slavine koje cure, posebno ako kaplje topla voda;

redovno proveravate stanje grejača i termostata;

održavate bojler prema preporukama proizvođača;

izbegavate nepotrebno zagrevanje vode na maksimalnu temperaturu.

Jedna mala navika može napraviti razliku

Ako godinama niste proverili podešavanje termostata, možda je pravo vreme da to učinite.

Podešavanje odgovarajuće temperature, redovno održavanje i uklanjanje kamenca mogu doprineti efikasnijem radu bojlera, produžiti vek trajanja uređaja i pomoći da se električna energija koristi racionalnije.