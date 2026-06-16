Policija je u Vučitrnu uhapsila muškarca zbog sumnje da je 15. juna oko 15 časova počinio krivično delo silovanja na štetu maloletnog lica, saopšteno je iz policijskih izvora. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je lišen slobode nakon što je, kako se navodi, imao seksualni odnos sa maloletnim detetom.

Žrtvi je odmah pružena medicinska pomoć, dok su protiv osumnjičenog preduzete sve potrebne procesne radnje. Policija je potvrdila da je nakon pokretanja postupka, osumnjičeni zadržan u pritvoru, a protiv njega je podneta krivična prijava za silovanje.

“Istraga je u toku i preduzimaju se sve mere kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja”, navodi se u zvaničnom saopštenju policije.

Nadležni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, a javnost će biti obaveštena o daljem toku istrage u skladu sa zakonom i zaštitom identiteta žrtve.

Koha