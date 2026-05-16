Z.A. (39) iz Ulcinja, uhapšena je zbog sumnje da je svoju devetogodišnju maloletnu ćerku primoravala da jednom ugostiteljskom objektu prosi novac od građana i prodaje nakit.

U saopštenju uprave policije se navodi da su podgorički policajci, u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, uhapsili Z.A. zbog sumnje da je, na štetu svog maloletnog deteta, počinila krivično delo trgovina ljudima.

-Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući aktivnosti usmerene na suzbijanje prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog vida eksploatacije, u jednom ugostiteljskom objektu zatekli maloletno žensko lice u prosjačenju, koje se potom udaljilo u pravcu jednog ženskog lica. Policijski službenici su tom prilikom identifikovali žensku osobu kao Z.A. (39), nakon čega su lica dovedena u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja- ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da je utvrđeno da je Z.A, kako se sumnja, navedeno krivično delo izvršila zloupotrebom odnosa poverenja i zavisnosti, na način što je svoju devetogodišnju maloletnu ćerku dovodila u navedeni objekat kako bi prosila novac od građana i prodavala nakit, nakon čega je od devojčice uzimala prikupljeni novac, koji je kod osumnjičene pronađen i oduzet.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Z.A. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo trgovina ljudima na štetu svoje maloletne ćerke- piše u saopštenju.