Piše: Z.G.
Na Gradskoj plaži u Užicu, kod splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja, u vodi su, kako Alo! saznaje, pronađena dva tela muškaraca. Prve pretpostavke ukazuju na to da su se utopili.
BONUS VIDEO:
Na Gradskoj plaži u Užicu, u blizini splava koji je pre nekoliko nedelja potonuo, pronađena su tela dvojice muškaraca. Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da su se utopili
Piše: Z.G.
Na Gradskoj plaži u Užicu, kod splava koji je potonuo pre nekoliko nedelja, u vodi su, kako Alo! saznaje, pronađena dva tela muškaraca. Prve pretpostavke ukazuju na to da su se utopili.
BONUS VIDEO:
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